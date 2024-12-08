敘利亞總統下落不明 阿聯官員稱不知是否逃到當地

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（中央社麥納瑪8日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國總統的外交顧問加爾加希（Anwar Gargash）今天表示，敘利亞尚未擺脫困境，極端主義及恐怖主義仍是主要問題，他不知道敘利亞總統阿塞德是否人在阿聯。

路透社報導，敘利亞反抗軍今天指出，他們以閃電般攻勢推翻阿塞德（Bashar al-Assad），摧毀了長達50年的阿塞德家族王朝。這引發各界擔憂，飽受戰爭所擾的中東地區恐出現新一波不穩定情勢。

加爾加希在波斯灣國家巴林舉行的安全會議「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）場邊被媒體問及，阿塞德是否人在阿聯，他告訴記者：「我不知道。」

他將阿塞德垮台歸咎於政治失敗，還稱阿塞德沒使用阿聯等諸多阿拉伯國家先前提供給他的「救命管道」。

另外，根據航班追蹤網站Flightradar24，大約在反抗軍攻占敘利亞首都大馬士革時，一架敘利亞航空（Syrian Air）飛機從大馬士革機場起飛。

這架飛機起初飛往敘利亞沿海地區，之後飛機突然掉頭，朝相反方向飛行數分鐘，然後從雷達上消失。

路透社無法立即確定有誰在機上。兩名敘利亞消息人士指稱，阿塞德很有可能已在飛機墜毀事故中喪生，為何該架飛機顯示突然掉頭並從雷達上消失，仍是未解之謎。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1131208