敘利亞政府垮台 中國外交部：駐敘使館仍堅守

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（中央社台北8日電）敘利亞政府垮台，已出逃的敘國總統阿塞德去年曾訪問中國。中國外交部今天表示密切關注敘利亞局勢發展，中國駐敘利亞使館仍在堅守，並積極協助有意願的中國公民安全有序離敘。

中國外交部官網傍晚發布發言人就敘利亞局勢答記者問。

針對敘利亞反政府武裝已攻入首都大馬士革，宣布敘國政府倒台，中國外交部發言人說，中方密切關注敘利亞局勢發展，希望敘利亞盡快恢復穩定。

他說，中國政府已積極協助有意願的中國公民安全有序離敘，並敦促敘利亞有關方面採取切實舉措，確保中國在敘機構和人員安全。當前，中國駐敘利亞使館仍在堅守，繼續為有需要的中國公民提供協助。

阿塞德（Bashar Al-Assad）夫婦2023年9月21日赴北京展開國是訪問並出席杭州亞運會。他與中國國家主席習近平在浙江杭州會面，雙方共同宣布建立中敘戰略夥伴關係。

阿塞德夫婦當時參觀名剎靈隱寺，歷史上極少開正門迎客的靈隱寺，還打開正門高規格迎接。不少中國網友近日紛紛轉發相關照片，調侃「靈隱寺不靈了？」。

阿塞德涉及屠殺敘利亞人民，受到美國等西方國家制裁，外交上處於孤立地位，但在中國卻被奉為座上賓。部分中國民眾及網路寫手還將其捧為「反美英雄」。

敘利亞反抗軍11月底發動閃電攻勢，攻入首都大馬士革之後，敘利亞政府已在今天清晨垮台，阿塞德家族近50年統治戛然而止。敘利亞總理賈拉里（Mohammed Ghazi Jalali）表示，政府已準備好對反對派「伸出手」，並將職能移交給臨時政府。

美聯社報導，戰事監控團體敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Right）負責人表示，阿塞德已早一步離開敘利亞，前往某秘密地點。（編輯：張淑伶/謝怡璇）1131208