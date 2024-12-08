敘利亞反抗軍推翻阿塞德 逾13年內戰轉捩點 各界憂中東區域動盪

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（中央社大馬士革8日綜合外電報導）敘利亞反抗軍今天宣布已推翻總統阿塞德，以閃電攻勢終結其家族王朝50年執政，讓各界擔心這會在戰事頻傳的中東再掀政治動盪。總理賈拉里已呼籲舉行自由選舉。

敘利亞知情軍官告訴路透社，敘利亞軍方指揮部今天通知軍官們，阿塞德（Bashar al-Assad）政權已經告終。

但敘利亞政府軍稍後表示，將持續在哈瑪（Hama）與荷姆斯（Homs）等重要城市以及德拉省（Deraa）鄉間採取行動，打擊「恐怖主義團體」。

2名敘利亞高階軍官告訴路透社，阿塞德今天稍早已逃出首都大馬士革（Damascus），前往未知目的地。敘利亞反抗軍聲稱，他們已攻入大馬士革，沒有任何政府軍部署的跡象。

反抗軍表示：「我們宣布賽德納亞（Sednaya）監獄暴政時代已經結束，我們釋放獄囚並解開其枷鎖，我們與敘利亞人民一同慶祝這些消息。」

賽德納亞監獄位於大馬士革郊區，是一座大型軍事監獄，當局在此關押數以千計囚犯。

街上目擊者表示，數以千計民眾開車或徒步在大馬士革一個主要廣場聚集，並且揮手高喊「自由了」，擺脫阿塞德家族半世紀執政。

阿塞德突如其來的垮台為中東帶來政治動盪，包括對俄羅斯和伊朗造成重大打擊，因為他們在中東核心地區失去一個關鍵盟友，以及在加薩戰爭日益升高之際帶來更多不確定性。

這次事態發展也讓阿拉伯國家政府大感震驚，引發各界擔心這會引發新一波區域動盪。

但這也是敘利亞的轉捩點。該國歷經逾13年內戰，造成許多城市變成廢墟、數以十萬計人死亡，甚至迫使數以百萬人逃往國外。

反抗軍如何穩定其占領的敘利亞西部地區，將是一大關鍵。多年來持續避免與阿塞德政權接觸的西方國家政府，現在須決定如何與新政府打交道，但全球公認的恐怖組織沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS），看似將在新政府中具有影響力。

率反抗軍在敘利亞西部挺進的沙姆解放組織，前身是蓋達組織（Al-Qaeda）分支，曾被稱為努斯拉陣線（Nusra Front），但該組織領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）後來於2016年與蓋達組織斷絕關係。

敘利亞問題專家、奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma）中東研究中心主任藍迪斯（Joshua Landis）說：「真正的問題在於，政權過渡期間如何維持秩序。喬拉尼似乎非常期盼這個過渡期能保有秩序。」

喬拉尼不希望重演2003年美國率盟軍進軍伊拉克、推翻前獨裁者海珊（Saddam Hussein）政權，導致舉國陷入混亂的情況。藍迪斯指出：「他們需要重建…他們需要歐洲與美國解除制裁。」

沙姆解放組織是敘利亞當地最強大的反抗團體，部分敘國民眾仍擔心該組織將會實施嚴苛的伊斯蘭教統治或煽動報復。

阿拉伯聯合大公國和埃及都是美國的親密盟友，他們將伊斯蘭主義好戰團體視為極端威脅，因此沙姆解放組織恐怕遭到中東大國抵制。

在巴林首都麥納瑪（Manama）舉行的會議中，阿聯總統顧問加爾加希（Anwar Gargash）表示，敘利亞最令人擔心的是「極端主義與恐怖主義」。

敘利亞民眾表現出歡喜之際，總理賈拉里（Mohammed al-Jalali）表示，敘利亞應當舉行自由選舉，以便民眾選出他們想要的人。但前提是該國需要在複雜的利益衝突下實現政權和平轉移，這當中涉及伊斯蘭主義者和與美國、俄羅斯及土耳其有關的團體。

賈拉里還說，他持續與反抗軍指揮官喬拉尼接觸，討論如何管理當前的過渡期，顯示塑造敘利政治未來的努力取得顯著進展。

約旦國家通訊社報導，當局今天重申維護敘利亞安全穩定的重要性。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1131208