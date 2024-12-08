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敘利亞反抗軍攻入首都 伊朗：駐當地大使館遇襲

2024/12/8 21:58
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（中央社大馬士革8日綜合外電報導）伊朗國家電視台報導，敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻伊朗盟友、總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後，伊朗駐當地大使館遭到反抗軍闖入。

伊朗國家電視台報導：「據說伊朗大使館和附近商店被一個武裝團體闖入，這個群體不同於現在控制敘利亞（大多數）地區的團體。」

根據路透社，該電視台意指的後者為伊斯蘭主義團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS），該組織率領反抗軍在敘利亞西部挺進。

阿拉伯電視台（Al-Arabiya）播出的伊朗大使館內部影像顯示，襲擊者在大使館內部翻找家具和文件，並破壞部分窗戶。

路透社無法核實這些影像。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）今天指出，在襲擊事件發生前，伊朗外交人員已於一大早撤離大使館。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1131208

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