敘利亞反抗軍領袖：前總理將管理國家機構至政權轉移

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（中央社大馬士革8日綜合外電報導）敘利亞反抗軍領袖喬拉尼今天表示，敘利亞國家機構將由前總理賈拉里管理，直到完成政權轉移。

路透社報導，反抗軍宣布終結敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的統治後，喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）表明，政權轉移前將由前總理賈拉里（Mohammed Jalali）管理國家機構。喬拉尼此舉示意他將致力確保有秩序地轉移政權。

據報導，喬拉尼以他的真名夏拉（Ahmed al-Sharaa）簽署聲明，禁止在首都大馬士革的軍隊接近公共機構及對空鳴槍。

賈拉里接受阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）訪問時指出，他已與夏拉聯絡，討論當前過渡時期管理事宜，並談及敘利亞應舉行自由選舉。

此外，賈拉里還提到他仍留在家中，已準備好支持治理事務銜接無虞。賈拉里是在今年9月獲阿塞德任命出任總理。（譯者：陳正健/核稿：洪培英）1131208