本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
阿塞德為何快速垮台？哪些外國勢力涉入敘利亞13年內戰？QA一次看
首頁 / 國際
敘利亞情勢
新聞專題
敘利亞情勢1/34
首頁 / 國際

敘利亞反抗軍領袖：前總理將管理國家機構至政權轉移

2024/12/8 19:19（12/8 19:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大批敘利亞民眾8日聚集在阿勒坡一處廣場慶祝總統阿塞德24年威權統治告終。（路透社）
大批敘利亞民眾8日聚集在阿勒坡一處廣場慶祝總統阿塞德24年威權統治告終。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社大馬士革8日綜合外電報導）敘利亞反抗軍領袖喬拉尼今天表示，敘利亞國家機構將由前總理賈拉里管理，直到完成政權轉移。

路透社報導，反抗軍宣布終結敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的統治後，喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）表明，政權轉移前將由前總理賈拉里（Mohammed Jalali）管理國家機構。喬拉尼此舉示意他將致力確保有秩序地轉移政權。

據報導，喬拉尼以他的真名夏拉（Ahmed al-Sharaa）簽署聲明，禁止在首都大馬士革的軍隊接近公共機構及對空鳴槍。

賈拉里接受阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）訪問時指出，他已與夏拉聯絡，討論當前過渡時期管理事宜，並談及敘利亞應舉行自由選舉。

此外，賈拉里還提到他仍留在家中，已準備好支持治理事務銜接無虞。賈拉里是在今年9月獲阿塞德任命出任總理。（譯者：陳正健/核稿：洪培英）1131208

延伸閱讀
阿塞德政權為何快速垮台？哪些外國勢力涉入13年內戰？關鍵問答一覽
喬拉尼
從聖戰主義轉務實 敘利亞反抗軍領袖欲塑造溫和形象敘利亞反抗軍領袖：目標是推翻總統阿塞德統治
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
敘利亞阿塞德政權為何快速垮台？哪些外國勢力涉入13年內戰？關鍵問答一覽
172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：