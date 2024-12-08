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敘利亞反抗軍攻入首都大馬士革 傳總統阿塞德已離境

2024/12/8 11:55（12/8 12:21 更新）
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圖為敘利亞大馬士革街道7日空蕩蕩的景象，路邊建築物牆上懸掛敘利亞總統阿塞德肖像的巨型布條。（美聯社）
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（中央社貝魯特8日綜合外電報導）戰事監控團體「敘利亞人權瞭望台組織」今天表示，反抗軍發起閃電攻勢攻占敘國大片領土後，總統阿塞德已離境。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）主任阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，「在政府軍和安全部隊撤離前，阿塞德（Bashar al-Assad）已經由大馬士革國際機場離開敘利亞」。法新社無法立即核實這項說法。

敘利亞反抗軍今天說，他們闖進了大馬士革一座惡名昭彰的監獄，並在通訊軟體Telegram宣布「賽德納亞（Sednaya）監獄暴政時代結束」。

總部在英國的「敘利亞人權瞭望台組織」說，惡名昭彰、有「人類屠宰場」之稱的賽德納亞監獄，大門已經為獄中數以千計在敘利亞政權統治期間遭安全機構關押的人敞開。

一名消息人士說，黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織「真主黨」（Hezbollah）在盟友阿塞德面臨反抗軍進逼下，也正從敘國首都大馬士革郊區和荷姆斯（Homs）地區撤軍。

消息人士告訴法新社，真主黨「在最近這幾個小時指示其武裝人員撤出荷姆斯地區」，其中一些人前往敘利亞沿海省份拉塔基亞（Latakia），其他人則到黎巴嫩的赫默（Hermel）地區」；消息人士還說，「真主黨武裝分子也已撤離他們位在大馬士革周邊的陣地」。

敘利亞人權瞭望台組織說，在反抗軍矢言要對大馬士革發動閃電攻勢後，敘利亞軍隊和安全部隊已從大馬士革機場撤離。

敘利亞人權瞭望台組織的消息人士說，政府軍官兵已從大馬士革國際機場撤出，大馬士革居民告訴記者，他們聽到槍聲大作。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1131208

（中央社製圖）
（中央社製圖）
圖為敘利亞兒童踩著敘利亞總統阿塞德及阿塞德父親、已故總統哈菲茲．阿塞德的照片。（美聯社）
圖為敘利亞兒童踩著敘利亞總統阿塞德及阿塞德父親、已故總統哈菲茲．阿塞德的照片。（美聯社）
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