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川普：解決烏克蘭危機為上任後當務之急

2024/12/11 17:41（12/11 18:08 更新）
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美國總統當選人川普（左）7日在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基（右3）會談（路透社）
美國總統當選人川普（左）7日在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基（右3）會談（路透社）
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）美國總統當選人川普表示，解決烏克蘭危機將是他下個月上任後的當務之急，並說中東問題是「比較不困難的情況」。

法新社報導，川普接受「巴黎競賽雜誌」（Paris Match）採訪時表示：「我認為我們必須解決烏克蘭跟俄羅斯的問題。」這項訪談於7日進行，相關內容今天公開。

當被問及他在國際舞台上的優先事項時，川普說：「這兩個國家人命折損情況令人難以置信，數以十萬計士兵持續在陣亡。」

他說：「中東當然是重大優先議題，但我認為中東是比烏克蘭和俄羅斯更不困難的情況。」

「不過那些是我們必須解決的兩個情況，而且要很快解決，許多人正垂死掙扎著。」

巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）2019年慘遭祝融，修復後於當地時間7日舉行重啟儀式，川普飛往法國參加。此行也是他再次當選總統後的首次海外訪問，期間與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等領袖會晤。

川普說：「我們與澤倫斯基總統相談甚歡。」

澤倫斯基昨天則表示，他感謝川普結束烏克蘭戰爭的「堅定決心」。

川普曾聲稱自己可以在24小時內結束烏克蘭衝突。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1131211

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