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軍事部落客：俄軍續推進 距烏東戰略城市僅1.5公里

2024/12/13 20:57（12/13 21:07 更新）
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波克羅夫斯克一處遭破壞的橋。（路透社）
波克羅夫斯克一處遭破壞的橋。（路透社）
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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）知名軍事部落客波多利亞卡指出，俄羅斯軍隊正從南方朝烏東戰略城市波克羅夫斯克推進，目前距離該市僅1.5公里。此外，烏克蘭稱俄國今早對烏國能源系統發動大規模攻擊。

路透社報導，在烏克蘭出生但親俄的波多利亞卡（Yuri Podolyaka）指出，俄國破壞偵查小組，和俄軍推進前已滲透敵軍前線的特種部隊成員，均已進入波克羅夫斯克市（Pokrovsk，也稱紅軍城）。

波克羅夫斯克是烏克蘭軍方重要後勤中心，也是道路與鐵路樞紐，若遭俄軍攻陷，將會是烏克蘭數個月來遭受到的最大軍事損失。這座城市在俄烏戰爭爆發前約擁有6萬人口。

另外，烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）表示，俄國今早對烏克蘭能源設施發動大規模攻擊。

加盧申科在臉書（Facebook）發文寫道：「敵方持續進行恐怖行動。烏克蘭各地能源系統再次受到大規模攻擊。」

烏克蘭能源系統今年已遭受俄羅斯11波攻擊，導致全國各地受到大肆破壞和長時間停電。

根據烏克蘭國營電網營運商「烏克蘭國家電力公司」（Ukrenergo）說法，今天的攻擊將使消費者用電進一步受限。（譯者：王嘉語/核稿：洪啓原）1131213

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