俄凍結資產孳息援烏 美撥200億美元貸款

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國今天宣布，已經對烏克蘭撥付200億美元（約新台幣6500億元）貸款。這是七大工業國集團總額500億美元支持烏克蘭方案一部分，將以俄羅斯被凍結資產衍生的收益償還。

法新社報導，這筆款項是七大工業國集團（G7）10月敲定的500億美元援烏新貸款其中很大一部分，於基輔努力反擊莫斯科不斷侵略之際提供協助。

對基輔來說，這項撥款正值緊要關頭。美國總統拜登明年1月將對總統當選人川普移交權力，未來華府將會如何支持基輔仍在未定之天。

川普質疑俄羅斯2022年入侵後，美國對烏克蘭提供財政支持的規模，並表示他「大概會」縮減對基輔的援助。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中說：「在烏克蘭防衛自己國家抵抗無端侵略戰爭之際，由俄羅斯凍結資產產生的意外收益支付的這些資金將為其注入至關重要支持。」

葉倫還說，G7的貸款「將有助於確保烏克蘭擁有所需要的資源，用來維持緊急服務、醫院，以及他們勇敢抵抗所需的其他資金」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，他對這項撥款「深表感謝」，稱之「強有力的正義之舉」。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1131211