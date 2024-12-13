駁國會攻擊案陰謀論 美司法部：無FBI臥底探員參與

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國司法部督察長霍洛維茲在今天公開的報告中指陳，前總統川普支持者2021年攻擊國會大廈時，並無聯邦調查局臥底探員在場參與，證明一項廣為流傳的右翼陰謀論是無稽之談。

法新社報導，霍洛維茲（Michael Horowitz）在這份88頁報告中表示：「在我們檢視的資料或取得的證詞中，沒發現有證據顯示或暗示（2021年）1月6日不同抗議群眾或國會大廈當中有聯邦調查局（FBI）臥底人員。」

數以千計川普支持者當天闖入國會大廈，企圖阻止國會認證民主黨籍的拜登贏得總統大選。

在國會遭攻擊之前，川普發表一場激昂演說，錯誤指稱大選存在舞弊。右翼媒體，甚至部分共和黨籍國會議員誣指有FBI臥底人員挑起對國會的襲擊。

霍洛維茲說，沒有FBI臥底人員出現在川普的集會或國會大廈，但當時有26名FBI線人在華府。

其中3名線人的任務是通報國內恐怖分子嫌疑人，其他人則是自行選擇在那裡，並不是FBI要求他們這麼做。

報告寫道：「這些FBI線人1月6日均未獲准進入國會大廈或禁區，或以其他方式違法，也沒有任何線人1月6日奉FBI指示去慫恿其他人從事違法行為。」

不過霍洛維茲表示，1月6日國會大廈襲擊案發生前FBI情蒐失靈。

報告指出：「FBI負有重責大任，應確認計劃於1月6日前往國會區域的國內恐怖主義嫌疑人的身分…卻沒有採取能夠協助FBI及其執法夥伴進行準備的行動。」

報告提到：「具體來說，FBI沒有於2021年1月6日之前事先徵詢分局的意見，確認有關1月6日選舉認證任何潛在威脅的情資，包括線人通報。」

報告引述FBI副局長阿巴特（Paul Abbate）說，就「於1月6日之前理解威脅狀況」而言，「漏掉了這個基本動作」。

川普今年11月再次贏得總統大選，將於明年1月20日就職重返白宮。

超過1500人因涉國會攻擊案而被起訴。川普稱他們是「愛國者」和「政治犯」，承諾上任後赦免其中許多人。（譯者：曾依璇/核稿：何宏儒）1131213