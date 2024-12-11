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葉倫：川普擬徵關稅 恐破壞抑制通膨進展

2024/12/11 10:38
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，總統當選人川普對進口產品全面徵收關稅的提議，可能抵銷先前抑制通膨的努力，消費者價格可能因此上漲。

她在華爾街日報的「CEO理事會峰會」（CEO Council Summit）發表上述言論之際，川普誓言對所有進口產品徵收至少10%關稅，並對來自中國、加拿大和墨西哥的商品徵收更高的關稅。

當被問及川普的計畫時，葉倫表示，徵收廣泛的關稅可能「大幅提高美國消費者物價，並對依賴進口商品的企業造成成本壓力」。”

葉倫警告，這可能影響某些產業的競爭力，並增加家庭的成本。

葉倫表示：「我擔心這一策略可能破壞我們在通膨方面取得的進展，並對經濟成長產生不利影響。」

但葉倫為拜登政府對中國商品徵收針對性關稅，以對抗北京不公平貿易行為辯護。

葉倫也對美國沒有在赤字上取得更多進展表示遺憾，她認為赤字「需要降低，尤其是我們現在處於較高利率的環境」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131211

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