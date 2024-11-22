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美制裁俄天然氣工業銀行 葉倫：俄軍更難取得資金

2024/11/22 11:03
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登在卸任前加強對莫斯科入侵烏克蘭的懲處力道，財政部今天宣布對俄羅斯天然氣工業銀行實施新的制裁，部長葉倫稱這將讓克里姆林宮更難對軍隊挹注資金。

路透社報導，美國財政部祭出其最強有力的制裁工具，意味著俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）將無法透過美國金融體系來處理有關能源的新交易，也被禁止與美國人生意往來，並被凍結其在美國的資產。

俄羅斯天然氣工業銀行是俄國最大的銀行之一，其部分股權為國營的俄羅斯天然氣公司（Gazprom）所有，負責收受天然氣公司來自歐洲客戶的付款。自2022年2月俄國入侵烏克蘭以來，烏國一直敦促美國對這家銀行實施更多制裁。

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美國財政部也對50家中小型俄羅斯銀行實施制裁，以縮減俄國與國際金融體系的聯繫，並防止俄國濫用國際金融體系來購買戰爭所需的技術和設備。財政部警告說，與受制裁銀行仍有往來的外國金融機構，將「面臨重大的制裁風險」。

財政部長葉倫（Janet Yellen）說：「這種全面性行動將使克里姆林宮更難規避美國的制裁，更難為其軍隊挹注資金並提供裝備。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1131122

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