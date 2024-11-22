北韓參戰和川普當選影響 傳拜登調整對烏飛彈政策

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）消息人士透露，美國總統拜登原本反對烏克蘭以美製飛彈攻擊俄羅斯境內深處目標的立場轉變，此舉是對北韓參戰的回應。在11月5日川普勝選後，這一政策改變顯得更加緊迫。

拜登數月來一直拒絕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的請求，未同意放寬對美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈的使用限制。這些飛彈可以深入打擊俄羅斯境內目標，拜登擔心可能將北大西洋公約組織（NATO）捲入與核武國家的衝突。

一名高階美國官員及另外兩名知情人士告訴路透社，莫斯科決定將北韓士兵部署至俄羅斯庫斯克（Kursk）地區，使衝突大幅升級，迫使美國做出回應。

兩名知情人士表示，由於川普對美國支持烏克蘭一事持高度懷疑態度，因此川普勝選加重拜登政府壓力，迫使其放寬武器使用規則，並採取其他措施支援烏克蘭，因為烏克蘭在戰場上屢遭挫敗。

川普多次批評美國對烏克蘭的軍援，引發外界擔憂他可能會中止武器供應。

放寬美國武器使用限制的舉措可能為時已晚，無法改變戰局，但可能有助於烏克蘭守住在庫斯克占領的俄國領土。

白宮未立即回應置評請求。

美國國務院發言人拒絕透露拜登是否已批准更遠程的打擊，但表示俄羅斯透過部署北韓軍隊使衝突升級。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1131122