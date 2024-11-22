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北韓官媒：金正恩指責美國挑釁 恐引燃核戰

2024/11/22 10:48
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（中央社首爾22日綜合外電報導）北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩指責美國行事挑釁提升區域局勢緊張，朝鮮半島從未面臨如同現在的核戰風險。

北韓中央通信社報導，金正恩昨天在平壤舉行的軍事展覽發表講話，他表示曾嘗試與華府談判，但結果僅凸顯美國針對平壤的「侵略性與敵對」政策。

根據北韓中央通信社，金正恩說：「朝鮮半島的交戰方過去從未面臨過如此危險且激烈的對抗，可能升級為最具毀滅性的熱核戰爭。」

他說：「我們已竭盡所能與美國進行談判，但從結果來看，肯定的是這個超級大國不願與北韓共存，而是貫徹其強權立場，且對北韓的侵略和敵對政策永遠不可能改變。」

路透社報導，在美國總統當選人川普第一個任期內，曾與金正恩於2018年和2019年分別在新加坡、河內以及兩韓交界舉行3次史無前例的會晤。

川普長期來不斷吹噓他與金正恩的交情，上月還曾表示，兩國「原本會爆發核戰，造成數百萬人喪生」，但由於他和金正恩建立的友誼得以阻止這場戰爭。

北韓官媒至今尚未公開提及川普將重返白宮。

北韓中央通信社報導，金正恩在演說中要求將武器研發和升級為「超現代化武器」，並承諾繼續推進國防能力，以提升國家的戰略地位。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131122

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