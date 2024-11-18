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批美韓加劇緊張局勢 金正恩要求北韓軍隊提高戰力

2024/11/18 09:38（11/18 10:05 更新）
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（中央社首爾18日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天表示，領導人金正恩上週在幹部會議演說中要求軍隊提高作戰能力，還說北韓將不受限地增強核武力，全力完成戰爭準備。

路透社和韓聯社引述北韓中央通信社報導指出，北韓人民軍第4次營長、營政治指導員大會14、15日在平壤舉行，金正恩15日出席大會時發表談話，呼籲加強政治和軍事力量，提升戰鬥效率，以確保武裝部隊有應戰的能耐。

金正恩表示，來自美韓等國的威脅，加上這些國家與北韓的軍事對抗，已把緊張局勢推向「史上最糟階段」，他更說朝鮮半島是「世界最大熱點」。

北韓中央通信社報導指出，金正恩「疾呼全體與會者竭盡全力，根本且實質地提升實戰能力」。

北韓目前因迅速發展與俄羅斯的軍事合作，引發國際社會譴責。

美國、南韓與烏克蘭3國表示，有超過1萬名北韓官兵在俄羅斯境內支援莫斯科當局的侵烏行動，其中有一部分已部署在俄國庫斯克（Kursk）地區，參與和烏克蘭軍隊的戰事。

美國總統拜登、南韓總統尹錫悅與日本首相石破茂在秘魯的亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行峰會，譴責北韓和俄羅斯「危險地擴大」烏克蘭戰爭。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131118

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