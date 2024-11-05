美國大選在即 北韓射多枚短程彈道飛彈

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（中央社首爾5日綜合外電報導）南韓軍方表示，北韓今天清晨發射多枚短程彈道飛彈，這是北韓近幾天內第2度發射飛彈，時值美國即將投票選出新任總統之前。

法新社報導，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）表示，今天上午7時30分（格林威治標準時間22時30分）左右，偵測到「數枚短程彈道飛彈」發射至朝鮮半島東部海域。

南韓合同參謀本部表示，「為了準備面對更多飛彈的發射，我們的軍隊加強了監視和警戒」，同時正與日本和美國分享資訊。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省表示，北韓今天上午從北韓西岸附近，朝東北方向發射數枚短程彈道飛彈，研判均落在日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。

防衛省推估，北韓發射的飛彈之中，至少7枚飛行最高高度約100公里、飛行距離約400公里。

擁有核武的北韓10月31日試射了據稱是其最先進、最強大的固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM）。

面對北韓發射洲際彈道飛彈，南韓、日本與美國3日舉行了一場重型轟炸機參與的聯合空中演習。

北韓領導人金正恩胞妹暨主要發言人金與正，稱上述演習「以行動說明敵人對我們共和國最具敵意且危險的侵略本質」。

金與正在北韓中央通信社（KCNA）今天刊出的聲明中指出，上述演習「完全證明我們選擇並實現的建設核武路線的有效性且急迫性」。

金與正警告，任何「朝鮮半島和當地對手之間力量平衡遭到破壞，均意味著一場戰爭」。

專家表示，北韓進行的一連串武器試驗可能是為轉移其向俄羅斯部署軍隊的注意力，或者是為在美國大選前提升自己的重要性。（譯者：屈享平、楊惟敬/核稿：張曉雯）1131105