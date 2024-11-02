北韓控美國南韓推升戰爭局面 稱不得不加強自衛

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（中央社首爾2日綜合外電報導）北韓今天表示，北韓別無選擇，只能持續強化自我防禦能力，並指控美國和南韓將朝鮮半島推向戰爭局面。

北韓外交部不具名發言人透過北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）表示：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）將進一步加強實質努力，以嚇阻敵對勢力的軍事威脅，並維持區域內的勢力平衡。」

路透社報導，這名發言人譴責美國和南韓今年策劃「各種戰爭陰謀超過20次」，使得北韓別無選擇，只能徹底遏制核戰爆發的危險。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）近日批評北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM），極有權勢的北韓領導人金正恩胞妹金與正（Kim Yo-Jong）在另一項聲明中對此表達譴責，還說武器測試是為了「自我防衛」。

北韓10月31日大秀軍事肌肉，試射巨大的新型固體燃料洲際彈道飛彈「火星-19型」（Hwasong-19）。

北韓不久前才開始派遣士兵協助俄羅斯在烏克蘭的戰事，此舉引發美國及美方在南韓、日本、歐洲的盟友和聯合國秘書長強烈譴責。

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根據北韓及追蹤這枚飛彈的日本、南韓軍方說法，這枚洲際彈道飛彈飛行高度超越先前北韓發射的任何一枚飛彈，先是高飛進入太空，隨後墜入日本與俄羅斯之間海域。

南韓空軍表示，南韓與美國空軍昨天首度進行聯合無人機實彈打擊演練，出動「全球之鷹」（Global Hawk）與「死神」（Reaper）無人機，投下透過全球衛星定位系統（GPS）導引的彈藥，模擬對敵方目標進行打擊。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1131102