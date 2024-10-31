本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄羅斯將與伊朗簽署條約 強化雙邊防務關係

2024/10/31 21:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科31日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天宣布，莫斯科和伊朗計劃在近期內簽署1項條約，以深化兩國防務合作。

路透社報導，俄烏戰事持續延燒，伊朗也和以色列相互發射飛彈和空襲之際，莫斯科和德黑蘭之間的軍事關係引來西方國家的密切關注。

拉夫羅夫今天告訴國營電視台，「俄羅斯和伊朗準備簽署的全面戰略夥伴關係條約，將成為強化雙邊關係的重要因素。」

他指出，預計莫斯科與德黑蘭會在「不久的將來」簽署條約，也希望伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）可在年底前訪問莫斯科。

自與烏克蘭開戰以來，俄羅斯加深了與伊朗和北韓的關係，這兩國都對美國抱持強烈敵對態度。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和北韓領導人金正恩已於6月簽署類似的防務合作條約，其中還包括共同防禦條款。

美國和北大西洋公約組織（NATO）近日都表示，平壤已派遣約1萬名士兵至俄國受訓，即將投入烏克蘭前線作戰。

美國9月也指控德黑蘭向俄國提供短程彈道飛彈，用於打擊烏國，並針對向伊朗提供武器的船隻和企業祭出制裁。（譯者：施施）1131031

#拉夫羅夫
#金正恩
#俄羅斯
#烏克蘭
#莫斯科
#伊朗
#美國
#路透社
#德黑蘭
#裴澤斯基安
拉夫羅夫
北韓派兵援俄後 兩國外長將在莫斯科舉行戰略會談美國務卿會晤東協領袖 譴責中國在南海危險行動
金正恩
北韓試射洲際飛彈 中國國防部冷回應南韓再祭對北韓制裁 與美聯合空中訓練回應挑釁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：