俄羅斯動用極音速飛彈 稱願使用任何手段避免戰略失敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在今天播出的訪問中說，俄國在烏克蘭戰爭中動用極音速飛彈是讓西方明白，莫斯科願意使用任何手段，以確保不會蒙受「戰略失敗」。

路透社報導，俄羅斯上個月向烏克蘭的第聶伯羅市（Dnipro）試射極音速「榛果樹」（Oreshnik）彈道飛彈，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）形容這是一次他認為不會被擊落的飛彈試射。他說，如果需要的話，莫斯科可以在「戰鬥條件」下投入其他這一類飛彈。

拉夫羅夫告訴前福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）說：「我們要傳達的訊息是你們，我指的是美國和美國的盟友，這些國家向基輔政權提供這些長程武器--他們必須明白，我們將準備動用任何手段，不讓他們做到所謂的俄羅斯戰略失敗。」

「他們為維護他們在全世界、在任何國家、任何地區、任何大陸的霸權而戰。我們則是為了我們的合法安全利益而戰。」

拉夫羅夫以英語表示，在2022年2月全面入侵烏克蘭之前的幾週和幾個月裡，西方拒絕討論維護俄羅斯安全保障。莫斯科稱全面入侵烏克蘭為「特別軍事行動」。

俄軍2022年初在烏克蘭邊境集結時，西方領袖敦促莫斯科不要入侵基輔。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在入侵前3週會見蒲亭，並表示他已得到保證，莫斯科不會採取行動使局勢惡化。

拉夫羅夫在評論中說，烏克蘭曾兩度拒絕達成協議的提議，一次是在全面戰爭開始之前，另一次則是2022年4月在土耳其舉行的談判，烏克蘭已經失去維護領土完整的機會。

他說：「這場戰爭不是我們發動的。多年來，我們一直發出警告，北大西洋公約組織（NATO）越來越靠近我們的邊界將會造成問題。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1131206