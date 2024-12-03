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烏克蘭再促北約邀請入會 請求加給20套防空系統

2024/12/3 23:31
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（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）今明兩天召開外交部長會議，看來仍將抗拒烏克蘭爭取在川普重返白宮前獲邀入會的壓力。基輔今天再強調，加入北約是其安全的唯一「真正保證」。

法新社報導，美國總統當選人川普（Donald Trump）曾承諾，他將施壓迅速達成協議來結束俄烏戰爭。這使得基輔急於在他明年1月就職前爭取優勢。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾表示，獲得北約的安全保證以及取得關鍵武器的供應，是基輔開始談判停火的先決條件。

烏克蘭外交部今天說：「我們堅信，唯一能真正保證烏克蘭安全，以及遏制俄羅斯進一步侵略烏克蘭和其他國家的方法，是讓烏克蘭成為北約正式成員。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）今天也呼籲北約國家再提供至少20套防空系統，以抵禦俄羅斯對烏克蘭能源系統的攻擊。

西比哈在出席北約外長會議前對媒體記者表示：「我們都知道，俄羅斯人試圖剝奪我們發電的能力，這就是為何我們還需要更多支援。」

烏克蘭今天另表示，其部隊在東部前線成功擊退試圖跨越1條關鍵水道的俄羅斯軍隊。緩慢推進的俄軍則聲稱，又奪取了2座烏克蘭村莊。

根據基輔說法，俄軍試圖跨越奧斯科爾河（Oskil River）。在飽受戰爭摧殘的烏克蘭，流經烏東多處的這條河流長期以來被當作實質前線。

奧斯科爾河從俄羅斯西部邊境蜿蜒流經烏克蘭東北部，兩岸一些區段都有雙方軍隊各自堅守。

烏克蘭軍方發表聲明說：「我們透過成功的行動將敵軍殲滅。奧斯科爾河右岸仍在我軍控制下。」（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1131203

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