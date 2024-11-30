澤倫斯基籲北約保護烏克蘭領土 終結熱戰階段

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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲北大西洋公約組織（NATO）為基輔當局控制的烏克蘭地區提供有保障的保護，以「結束戰爭的熱戰階段」。

法新社報導，俄烏戰爭打了近3年，澤倫斯基在緊張情勢升級之際也暗示，他將願意等待時機收復俄軍攻占的近1/5領土，前提是北約相關協議可為烏克蘭其餘地區提供安全保障並終結戰鬥。

俄羅斯本週揚言將打擊烏克蘭首都基輔的政府建築物，並曾對烏克蘭能源設施發動大規模空襲，稱這是在回應烏克蘭朝俄境發射美國與英國提供的飛彈。

根據從烏克蘭文翻成英文的旁白，澤倫斯基告訴英國天空新聞網（Sky News）：「如果我們想要停止戰爭的熱戰階段，我們應該把我們掌控的烏克蘭領土納入北約保護傘底下。」

他又說：「這是我們必須迅速採取的行動，之後烏克蘭可以透過外交手段收復其他部分的領土。」

美國前總統川普曾批評美國對烏克蘭提供援助，聲稱他可在一天內結束俄烏戰爭，但沒有說明方式。自川普本月初贏得總統大選以來，有關俄烏可能達成停火或和平協議的言論愈來愈多。

俄羅斯目前控制烏克蘭約18%的領土，包括2014年兼併的克里米亞半島。

俄國自2022年全面入侵以來，已宣稱4個烏克蘭東部與南部地區為俄羅斯領土，分別是頓內茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）、盧甘斯克（Lugansk）與札波羅熱（Zaporizhzhia），不過沒有完全掌控這4個州。

烏克蘭一再排除以割讓領土換取和平的可能性，而俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）要求烏軍撤離更多地方。

澤倫斯基堅稱，任何加入北約的提議都必須涵蓋到整個烏克蘭，但從他對「北約保護傘」的發言可推敲出，他可能接受北約的實質保護只延伸到基輔當局控制的領土。所謂的實質保護像是北約第5條款（Article Five）共同防禦條款。

他說，為確保俄羅斯未來不會再度攻擊，這類協議將有其必要。

澤倫斯基表示：「如果我們提到停火協議，（我們必須）保證蒲亭不會捲土重來。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131130