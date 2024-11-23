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曾占俄庫斯克州1376平方公里 烏克蘭已丟失逾40%

2024/11/23 22:10（11/23 22:47 更新）
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烏克蘭軍8月攻入庫斯克州，衛星圖顯示建築物因受攻擊冒煙。（2024 Planet Labs Inc/Handout via 路透社）
烏克蘭軍8月攻入庫斯克州，衛星圖顯示建築物因受攻擊冒煙。（2024 Planet Labs Inc/Handout via 路透社）
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭軍方高層消息人士透露，烏軍今年8月發動奇襲迅速奪下俄羅斯庫斯克州大片土地後，由於俄軍展開數波反攻，烏方原本占領的範圍已丟失逾40%。

路透社報導，烏克蘭參謀總部消息人士表示，自從烏軍8月迅速攻入俄羅斯領土並推進，讓莫斯科措手不及後，俄方已部署約5萬9000名士兵至庫斯克州（Kursk）。

這名消息人士指出：「我們最多曾控制約1376平方公里，如今這範圍當然有所縮減。敵軍反攻攻勢日益增強，現在我們掌控約800平方公里（的俄羅斯領土）。」此人還說，只要符合烏克蘭的軍事目標，「我們會盡可能守住這片土地」。

烏克蘭參謀總部消息人士重申，約有1萬1000名北韓士兵已抵達庫斯克州支援俄羅斯，但他們多數人尚未完成訓練。

關於基輔對庫斯克州局勢的最新評估，俄羅斯國防部並未立即回應路透社的置評請求。莫斯科既未證實，也沒有否認北韓部隊部署於庫斯克州。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1131123

#俄烏戰爭
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