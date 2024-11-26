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傳英法再度研議派兵至烏克蘭 英：維持不派兵立場

2024/11/26 21:08
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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）有媒體報導指英、法再度研議向烏克蘭派兵的可能性，英國外交大臣拉米（David Lammy）近日受訪表示，英國不派遣部隊至烏克蘭戰場，且目前仍維持這項長期以來的立場。

法國「世界報」（Le Monde）25日援引英國軍方人士等消息來源報導，考量明年1月就任的美國新政府可能不會熱衷於支援烏克蘭、以及烏克蘭戰場有局勢升高趨勢，英、法「近幾週」已再度就派遣西方國家部隊、甚至私人軍事服務至烏克蘭展開研議。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2月曾在北大西洋公約組織（NATO）成員國之間發起對烏派兵相關討論；外長巴霍（Jean-Noël Barrot）近日訪英期間則呼籲，西方盟友不該對支援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略劃設或表達任何紅線。

回應媒體針對「世界報」報導內容的提問，英國首相府25日表示，英國沒有「以那樣的方式」運用部隊的計畫。

拉米在義大利「共和報」（La Repubblica）今天刊出的專訪則說，英國不向烏克蘭戰場派遣部隊，且目前仍維持這項長期以來的立場。

拉米同時強調，英國的立場明確，即隨時做好準備、並持續向烏克蘭提供軍事支援，特別是在人員訓練方面。

至於英國及其他歐洲國家是否可能在烏克蘭戰場停火後，派遣維和部隊至烏克蘭，拉米未正面回應、也未直接排除可能性。但他強調，對戰後的烏克蘭而言，擁有所需安全保證、且俄羅斯遭擊退，至關重要。

拉米並重申，烏克蘭具備加入北約的途徑、擁有安全保證，是維繫歐洲和平的基礎。他說，歐洲不能容忍這樣的情況發生，也就是一場戰爭結束後，隨著時間過去，俄羅斯「又回來了」。

不過，儘管北約今年7月在華府峰會就烏克蘭加入北約的進程「不可逆」達成共識，北約仍未正式邀請烏克蘭加入、相關時間表也未見明朗。

拉米另對「共和報」表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）顯然毫無協商意願，也未試圖檢視自身立場，這從他不僅堅不撤軍、且繼續升高局勢，包括分別自伊朗和北韓取得飛彈和士兵，可見端倪。

若俄方沒有協商意願，協商就無法進行；拉米強調，眼前要務該是協助烏克蘭以盡可能有利的條件度過今年嚴冬及明年。拉米評估，俄烏戰事明年仍會持續。

另一方面，彭博（Bloomberg）25日援引知情人士說法報導，英國政府數週前再度向烏克蘭供應一批「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈，且飛彈是在美、英政府近日陸續允許烏克蘭以長程飛彈打擊俄羅斯境內以前送出。烏克蘭19日和20日分別運用美國ATACMS陸軍戰術飛彈系統及英國「暴風之影」打擊俄境內。

英國國防部一名發言人回應中央社詢問表示，英方不會評論行動細節，這麼做只對蒲亭有利。發言人並重申，英國對烏克蘭的支持「堅不可摧」。

至於英國軍方是否可能在烏克蘭境內就地訓練烏方人員，英國國防部今年10月回應中央社提問表示，英國持續與烏克蘭夥伴密切討論如何提供最佳協訓方案。

不過，去年7月，時任國防大臣華勒斯（Ben Wallace）曾向國會就軍援烏克蘭發布書面聲明指出，英國2022年4月即已重啟由武官領導的駐烏克蘭防衛事務部門，以就烏方的「最急迫需求」進行更好瞭解與支援。

華勒斯當時提到，這包括派駐人員，以確保駐烏防衛事務部門可在安全可靠的情況下運作、不至於給烏方造成過度負擔。

華勒斯並指出，英國繼續執行長期以來的Operation Orbital協訓計畫；英方為此派駐烏克蘭的人員包括軍事醫護人員，他們為烏方提供相關訓練與指導。

聲明提到，英方不會評論駐烏人員的數量、所在位置等問題。

Operation Orbital是英國與盟友在俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以前，在烏克蘭境內執行的協訓計畫。2022年夏季，英國開始與盟友在英國境內執行Operation Interflex烏軍協訓計畫，迄今已訓練超過5萬名烏克蘭武裝部隊人員，包括缺乏軍事經驗的「素人」志願者。（編輯：張芷瑄）1131126

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