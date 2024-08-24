日本出現米荒 超市張貼告示一家一天限購一包

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本目前出現稻米流通量減少的情況，日媒稱為「令和（時代）的米騷動」，部分超市幾乎沒米可賣，有的業者在張貼告示寫著：「一家一天限購一包」。日本官員昨天表示， 新米在9月之前將陸續推出，缺米情況將漸解除。

因為猛暑的影響，日本2023年稻米收成不佳，目前出現部分超市沒米可賣的情形，民眾感到心心慌慌，日媒稱此為「令和的米騷動」。

日本於1918年發生米價暴漲導致民眾搶購，發生暴動。日本近代史上說的「米騷動」事件就是指「1918年米騷動」。

日本時事通信社報導，日本農林水產省（相當於農業部）副農林水產大臣武村展英昨天在眾議院財務金融委員會上答詢時表示，新米在9月之前將推出，約可達年間出貨量的4成，缺米情況將漸漸解除。」

武村說明，2024年生產的稻米發育情況順利，呼籲消費者購買必要的稻米數量，採取沈穩的買米行動。言下之意，希望民眾不用擔心買不到米而造成搶購、囤積的情況。

報導指出，農林水產省分析缺米原因指出，除了稻米流通量減少之外，隨著外國觀光客增加，外食產業競相搶購米，促使缺米情況更嚴峻。

前陣子受到日本氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報（資訊）」，有些民眾搶購米商品。此外，8月3日至12日之間，日本民眾放盂蘭盆節假，物流業者在這段期間未將米商品搬入市場。

隨著新米將陸續在市面上架，稻米流通量將恢復。不過，2024年產的稻米成長情況可能會受到酷暑的影響，零售店和消費者擔心稻米流通量不足、米價上揚。

日本的電視台報導民眾買不到米的情形。有網友在X平台發文表示，「走了4家超市都看不到米，生平第一次看到賣場沒米。這2週以來幾乎都買不到米，家中只剩今晚煮食的米，感到絕望。」

日本多處超市的架上看不到米商品，有的超市張貼告示，限制消費者買米。就連煮熟的盒裝米飯，店家張貼的告示寫著：「一家一天限購一件」。

有東京的鄰縣埼玉縣的超市表示，截至8月18日，米商品的販售量是往年的一半。通常這家超市販售的國產米有6、7個品種，但目前僅2種。這家超市也呼籲消費者一家限購一件。

今年3月的時候，5公斤的米售價約1500日圓（約新台幣338元），但目前價格上漲至約2500日圓。這家超市為因應缺米的情形，已引進價格較便宜的美國加州產的米販售。（編輯：高照芬）1130824