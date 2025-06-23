全球多地衝突 聯合國成立80週年之際面臨質疑聲浪

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（中央社紐約聯合國總部23日綜合外電報導）聯合國成立80週年之際，該組織面臨影響力下降、預算捉襟見肘等批評聲浪。聯合國正試圖說服這個兩極分化、衝突不斷的世界，現在它比以往的任何時候都更加重要。

法新社報導，聯合國（UN）的193個成員國將於26日在舊金山紀念「聯合國憲章」（UN Charter）的簽署。聯合國憲章於1945年6月26日獲批准後，聯合國於同年10月24日正式成立。

然而，此刻聯合國正面臨多重危機，引發人們對其未來的質疑。

國際危機組織（International Crisis Group）駐聯合國主任高恩（Richard Gowan）告訴法新社：「冷戰結束後，從盧安達種族滅絕到伊拉克戰爭等事件中，我們看到聯合國一直苦苦掙扎。每當重大危機來臨，都有人宣稱聯合國要完蛋了，但它依然存在。儘管如此，現在仍是個格外黑暗的時刻。」

高恩坦言，聯合國安全理事會（UN Security Council）未能對烏克蘭和加薩走廊等重大衝突採取行動，讓許多國家「深感沮喪」。

究其原因，很大程度上是由於安理會5個常任理事國英國、中國、法國、俄羅斯和美國擁有否決權，而這些國家之間也存在明顯利益衝突。

高恩告訴法新社：「整個聯合國體系正面臨信任危機，目前也難以斷言成員國是否擁有足夠資源或政治能量來挽救它。」

也有專家認為，儘管聯合國亟需大刀闊斧的改革，但並非所有問題都來自內部，成員國之間的分裂才是主要問題。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）人權律師尼亞（Gissou Nia）表示，她擔心「強權即公理」的理念日益盛行，這將造成更多人悖離聯合國成立的信念。

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聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）近日強調，在這個面臨1945年以來數量最多衝突、飽受人道主義危機蹂躪的世界，「聯合國從未像現在這般備受需要」。

隨著美國總統川普等主要捐助者紛紛收手，古特瑞斯也發起「聯合國80週年倡議」，旨在簡化組織運作，這些變革可能包括裁減數千個職位。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1140623