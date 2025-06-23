加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／伊朗擬封鎖荷莫茲海峽 全球航運拉警報 恐衝擊油物價
首頁 / 國際
伊朗情勢
新聞專題
伊朗情勢2/300
首頁 / 國際

以伊局勢緊張 中東機場逾400航班受影響

2025/6/23 18:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅23日專電）以色列、伊朗緊張局勢升級，引發地區性航空旅行混亂。中東地區多家航空公司超過400個航班，在杜拜、杜哈、安曼、伊斯坦堡和沙迦機場延誤或取消。

「旅行及旅遊世界」（Travel & Tour World）網站報導，中東地區主要航空公司，包括阿提哈德航空（Etihad）、阿聯酋航空（Emirates）、卡達航空、土耳其航空、沙烏地阿拉伯航空在內，21日起在中東主要機場都面臨航班延誤或取消，已有400個航班受到影響。

航班起降延誤或取消的機場，主要集中在杜拜、杜哈、安曼、伊斯坦堡和沙迦。

報導說，由於以色列和伊朗間軍事交鋒頻繁，地區安全威脅不斷上升、空域不穩定，且航線變更複雜，迫使航空公司延遲出發、取消中轉航班，或重新規劃航線，以因應日益加劇的地緣政治局勢不確定性。

報導指出，杜拜國際機場延誤最多。由於杜拜機場是中東地區空中交通最繁忙的轉運樞紐，共有179個航班受延誤，8個航班取消。阿聯國營航空公司「阿聯酋航空」即有68個航班延誤，反映出營運壓力嚴重。

其他在杜拜受到影響的航空公司還有印度航空、沙烏地阿拉伯航空、香料航空（SpiceJet Air）、加拿大航空、荷蘭皇家航空、俄羅斯航空和美國聯合航空。卡達航空、科威特航空和納斯航空（Flynas）也有零星延誤。

卡達首都杜哈的哈馬德（Hamad）國際機場發生68個航班延誤和17個航班取消事件，是中東地區受影響第2嚴重的機場。多數受影響航班是卡達國營的卡達航空，共64個航班。

哈馬德機場位於海灣地區的中心位置，擁有大量轉機航班，尤其容易受到地緣政治動盪帶來的連鎖反應影響。

約旦首都安曼的阿莉亞王后（Queen Alia）國際機場同樣面臨嚴重營運危機，有12個航班延誤，33個航班取消。受影響最嚴重的航空公司同樣是約旦國營的皇家約旦航空，共延誤8個航班，取消18個航班，占定期航班營運量14%以上。

土耳其的伊斯坦堡國際機場出現34個航班延誤，12個航班取消，其中土耳其廉航飛馬航空（Pegasus）影響最嚴重，有23個航班延誤，12個航班取消。

報導進一步說，土耳其雖與衝突地區保持外交距離，但其領空有龐大的空中交通流量，因此同樣面臨地區動盪和航線變更的風險。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

阿聯的沙迦國際機場規模稍小於杜拜，通常營運低成本的地區性航空公司，但也未能倖免。機場共出現28個航班延誤和5個航班取消。

報導最後強調，為謹慎應對地區動盪局勢，一些航空公司已開始調整航班航線。因此建議往返中東的旅客，應準備好隨時應對機場和航班混亂狀況，並隨時注意航空公司公告，定期查看航班狀態。尤其旅行時間可能會延長，替代航線也出現擁擠。（編輯：唐聲揚）1140623

#土耳其航空
#卡達航空
#中東
#杜拜
#以色列
#伊朗
#杜哈
#沙烏地阿拉伯
#國際機場
#阿聯酋航空
伊朗情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
巴基斯坦推薦川普角逐和平獎 翌日便譴責對伊朗動武
70
更多編輯台推薦新聞：