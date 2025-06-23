租蝦皮賣場290帳號傾銷中國仿冒品 刑事局逮10嫌

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）胡姓男子逃亡中國，涉嫌指揮友人在台租用蝦皮賣場帳號販售中國仿冒品，總營業額逾3億元。刑事局認此手法促使劣質商品傾銷台灣形成國安危機，查出290個帳戶遭利用，查獲10嫌送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊大隊長李泱輯表示，日前追查仿冒品案件發現，有犯嫌租用蝦皮賣場人頭帳號從事不法行為，立即成立專案小組偵辦。

專案小組情蒐發現，因涉嫌妨害農工商及詐欺案遭通緝的54歲胡男潛逃中國大陸後，夥同在台友人48歲張女成立不法集團，透過蝦皮帳號販售劣質仿冒商品。

警方分析集團犯案手法，先由張女在台設立空殼公司，旗下30歲王男等人向民眾租用帳號並經營蝦皮賣場，每個帳號以服務費新台幣2000元和營業獲利1至2%為代價，隨後交由主嫌胡男及不詳大陸人士經營。

胡男從大陸進口劣質仿冒商品，並存放於桃園市蘆竹區倉庫，待有民眾自網路賣場訂購商品，便從此處發貨寄送，網路賣場帳號獲利後再匯款至空殼公司，由胡男的姊姊57歲胡女和52歲斯女負責將貨款匯至大陸。

專案小組調查，張女等人為避免自身公司獲利龐大遭調查，另指示他人成立人頭公司分攤金流，且為避免檢警發覺，公司內部與員工簽立保密協議。

警方表示，此舉規避洗錢防制規範，促使中國商家以低價劣質違禁商品傾銷台灣的國安危機。

專案小組追查，本案共有290個網路帳戶遭利用，此集團於去年1月至今年6月的總營業額（貨款）金額逾新台幣3億元，不法獲利超過600萬元。

全案經蒐證完備，專案小組6月12日同步搜索位於雙北、桃園市、台中市和高雄市的5處公司據點及13處住所，並拘提張女等10嫌到案。

專案小組並查獲位於桃園市蘆竹區的倉庫，起出百餘件涉及侵害知名品牌商標權商品，包括仿冒CHANEL、VERSACE、LV、NIKE、三麗鷗、蠟筆小新等證物。

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全案詢後，將10嫌依洗錢防制法、銀行法和商標法等罪，解送至新北地檢署，10嫌分別以10萬至50萬元不等金額交保；經常往返大陸、負責洗錢的胡女和斯女另限制出境、出海。

刑事局呼籲，出租、出借個人帳號絕非「無害賺外快」的好機會，凡無正當理由交付、提供帳戶予他人使用，無論是金融機構帳戶或綁定金融帳戶的第三方支付帳戶，均觸犯洗錢防制法。（編輯：蕭博文）1140623