加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
關稅因應／880億支持方案申請條件放寬 輸美3年實績門檻擬部分取消
首頁 / 社會

凡斯公司找網紅賣中國假鞋負責人遭訴 不法獲利逾8000萬元

2025/4/21 11:44（4/21 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北21日電）凡斯公司蘇姓負責人與劉姓採購人員，涉嫌自中國不詳管道引進仿冒名牌球鞋，透過網紅在網路上販售，不法所得8068萬餘元。台北地檢署今天依詐欺等罪起訴蘇男、劉女。

檢警調查，蘇、劉未取得知名球鞋商標權人的同意或授權，從中國不詳管道取得仿冒球鞋，自民國108年起指示員工聯繫逾百名不知情的網紅，佯稱所販售的商品均為合法正品，讓網紅陷於錯誤，在網路上開團販售。有網紅、消費者發覺有異，報警處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北檢於111年間指揮保二總隊展開搜索行動，共計查扣凡斯公司球鞋總計3789雙，經鑑定後，確認其中仿冒球鞋3553雙。檢警統計，凡斯公司自110年7月1日至111年4月26日止，販售仿冒商標球鞋、運動鞋類商品，有2萬3594筆交易紀錄，不法所得為新台幣8068萬4287元。

北檢今天依違反商標法、刑法詐欺等罪起訴蘇男、劉女。檢察官審酌本案遭詐欺陷於錯誤而購買的被害人共計401人，受害人數者眾，蘇、劉詐欺並利用具有社群影響力的網紅，使本案犯罪損害於短短數月間快速擴大，對商標權人及社會經濟造成嚴重影響，請法院依法量刑。（編輯：張銘坤）1140421

#台北地檢署
#北檢
雲林大埤農會代表選舉 檢警查獲萬元買票
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：