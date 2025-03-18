直播主涉賣仿冒精品及圍毆離職員工 警逮17人

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化胡姓直播主涉嫌在直播時販賣仿冒精品詐騙網友，還持棍棒教訓離職員工，警方獲報循線偵辦，逮捕胡男等17人，起出棍棒、刀械及玩具槍等證物，胡男經檢方複訊後聲押獲准。

彰化縣警察局今天召開記者會說明打擊詐騙成果指出，民國114年2月受理詐騙件數為463件，財損新台幣2億2910萬元，已連3月呈現下降趨勢，案件數減少4成、財損金額減少5成。

縣警局指出，黑道幫派以組詐騙集團方式騙取不法利得，甚至仲介人口販運、拘禁車手及人頭戶等，員林分局去年12月接獲民眾報案指稱，胡姓直播主組詐騙集團，常在直播中販賣仿冒精品，用話術讓消費者誤以為買到便宜貨，胡男另涉嫌率眾私刑圍毆離職員工。

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警方指出，員林分局循線將胡男等17人查緝到案，另查扣球棒、刀械、玩具槍等證物，胡男等人經警訊後，被依刑法殺人未遂、詐欺等罪，移送台灣彰化地方檢察署複訊，其中胡男已遭聲押獲准。

警方表示，將持續加強掃蕩黑道幫派賴以維生據點，以斬斷組織不法金流，瓦解犯罪集團。（編輯：黃名璽）1140318