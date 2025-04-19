中國精品工廠影片瘋傳 專家：藉關稅戰推銷山寨品

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（中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電）近日中國精品代工廠拍攝的影片在社群媒體瘋傳，稱國際奢侈品牌其實都在中國製造，法媒查核後指出其可信度低。專家指出，中國工廠藉關稅戰進行假消息宣傳，利用消費者焦慮，推銷自家山寨商品，是對智慧財產權的蔑視。

近日中國社群平台TikTok同一時間湧現許多由中國工廠拍攝的影片，內容大同小異，都是工廠人員「現身說法」指出，歐洲奢侈品皆由中國生產。影片在10至15日之間獲得全球20億次觀看，主要鎖定法國與義大利大牌，如愛馬仕（Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）、香奈兒（Chanel）等。

這些影片不是以英文發音，就是搭配英文字幕，顯然鎖定國外觀眾，鼓吹消費者直接向中國工廠購買這些精品仿製品，以規避美國總統川普將對中國商品加徵的關稅。

短片表示，中國政府解除與精品大廠的保密條款，並以「揭秘」口吻誇張號稱名牌奢侈品都在中國製作，只在最後送回歐洲貼上「法國製造」標牌，價格卻天差地別。

法國各家媒體在查核後表示，這似乎是有統一籌劃的宣傳手法，影片在上傳日期、內容與形式都相當雷同。

面對中國短片聲稱愛馬仕最經典的款式是在中國工廠完成，該品牌出面向法媒闢謠，表示「皮革製品百分之百都是在法國製造。」愛馬仕甚至在官網上傳相關文件，證明法國工廠生產活動，也強化企業透明度。路易威登官網上則寫道皮革製品都在歐美生產。

美國「新聞週刊」（Newsweek）14日的一篇文章也指出，中國短片的說法「可信度極低」。且根據歐洲法規，要能稱為「歐洲製造」，商品必須在歐洲完成最後一步的「實質性轉變」，僅貼牌或重新包裝並不能通過歐洲嚴格的法規。

解放報（La Libération）17日的報導標題稱，「關稅之爭成了中國『高級』仿冒品製造商發動宣傳攻勢的藉口」。中國工廠之舉是對智慧財產權的「蔑視」，文章也提到中國的「平替」（pingti）風潮，即平價替代品，大多指的是仿冒品。該詞彙自去年起開始出現在法媒中，引發產業關切。

BFM電視台（BFMTV）則認為中國製造商假借「揭露奢侈品秘密」的名義，推銷自家仿冒品。

智財權律師雪宏（Antoine Chéron）向巴黎人報（Le Parisien）解釋，中國工廠「白牌」或無牌仿製品直賣消費者是近年來存在的現象。「如今這個現象大規模發生，是美國關稅限制導致的異常效應。中國人一直都這樣做，只是他們現在有關稅做為藉口了。」

費加洛報（Le Figaro）今天的報導則指出，這次大規模假消息宣傳讓中國專門批發山寨版精品的應用程式「敦煌網」（DHgate）大大獲利。

這些短片會放上購買連結，許多都連上成立於2004年的敦煌網。敦煌網近日於谷歌（Google）美國下載量暴衝至僅次於ChatGPT的第2位，而在此前卻只排352位。在法國下載量也衝到了第6位。

敦煌網上分類有「奢侈品包」，可見TikTok宣傳攻勢形成引流效應。法國商學院教授兼中國市場專家桑德（Oscar Sand）向費加洛報分析，「這些影片利用了地緣政治的不確定性，尤其是貿易戰。他們正在利用消費者的焦慮，特別是在美國，來獲得市場並擴大客戶群。」

她指出，這些影片鎖定Z世代、千禧世代與TikTok用戶，這些人一般也不是大牌的客戶，「他們多半知道買的是仿冒品，但並不在意。」

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桑德表示，中國現在是主要的山寨品生產區，「在歐洲、日本或美國流通的仿冒產品中有75%都來自中國。」

她同時認為，這些影片之所以爆紅，也因為它們揭示了「奢侈品行業的漏洞」，即供應鏈缺乏透明度。因此希望大廠能藉機重新思考自身生產模式，讓消費者更了解產業上中下游的製造過程。（編輯：陳慧萍）1140419