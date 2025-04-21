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專題／中國灰色侵擾不斷 檢察總長邢泰釗建議修法因應
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路透：別克改頭換面市場青睞 美關稅政策成挑戰

2025/4/21 09:08
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（中央社底特律20日綜合外電報導）通用汽車旗下品牌別克曾經被嫌老氣，如今強勢回歸。一系列重新設計的小型休旅車，包括Envision、Encore GX，以及不到3萬美元的熱賣車款Envista，推動第一季銷售飆升39%。

但隨後出現變數：美國總統川普的關稅政策開始生效。

路透社報導，別克（Buick）最受歡迎的3款車型都不是在美國生產。Envista和Encore GX都是在韓國組裝，Envision休旅車則是在中國製造。

這代表這3款車現在全都面臨高額關稅，可能讓它們在美國經銷商的標價上漲數以千計美元。

根據巴克萊（Barclays）的分析，別克在韓國生產的車款面臨27.5%的關稅；中國製的Envision更將被課徵高達47.5%的費用，這包括25%的汽車關稅、20%的類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）相關關稅，以及原有的2.5%汽車進口稅。

別克經銷商原本對近期推出的新車型信心大增，新措施對他們來說卻是個壞消息。別克多年來一直努力擺脫過時的刻板印象。

分析師認為，價格上漲可能會減緩別克的發展趨勢，甚至威脅到品牌生存。

汽車業數據預測公司AutoForecast Solutions副總裁菲奧拉尼（Sam Fiorani）說：「別克最新一波車型價格實惠，品質優良，性能也不錯，若因成本劣勢而破壞這些優勢，可能會影響別克在美國的營運。」

別克拒絕對此報導置評。

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川普的關稅迫使汽車業高層重新審視他們的產品組合，並評估持續進口一些外國製車型帶來的長期成本是否值得。這些關稅於本月初實施，已經帶來了一些變化。

通用汽車（General Motors）將在印第安納州的工廠提高卡車產量，而Ram貨車和吉普車的製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）在墨西哥和加拿大的兩座工廠則暫時停產。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140421

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