因應川普關稅成本增 愛馬仕調漲美國售價轉嫁顧客

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）隨著法國時尚品牌愛馬仕（Hermes）公布首季銷售略低於市場預期、浮現罕見疲弱跡象，愛馬仕今天表示將把美國的關稅負擔全部轉嫁給有錢的顧客。

路透社報導，以凱莉包（Kelly Bag）和柏金包（Birkin Bag）聞名的愛馬仕首季銷售雖受到中國市場持續低迷的拖累，但仍優於同業表現。

愛馬仕在截至3月底止的第一季銷售達41億歐元，按固定匯率計算年增7%，低於匯豐（HSBC）引述VisibleAlpha的市場平均預估年增9.8%。

精品業龍頭酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）本週伊始公布重要的時尚皮件部門銷售衰退5%，導致股價走低。愛馬仕因而擠下酩悅軒尼詩－路易威登集團，躍居全球市值最高的精品集團。

面對美國總統川普加徵關稅引發的貿易戰，由家族控制的愛馬仕集團調整應對策略，運用其獨特精品品牌地位的定價能力，調漲在美銷售所有產品的價格，以抵銷關稅的衝擊。

這將會在今年大約6%至7%的常規調價基礎之上進行。

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愛馬仕財務長杜埃古耶（Eric du Halgouet）表示：「我們將自5月1日起，全面提高美國市場所有業務線的商品價格，以完全抵銷這些新增關稅的衝擊。」

愛馬仕今年2月已透露可能會因應關稅而調漲售價。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140418