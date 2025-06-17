轉租蝦皮帳號向中國電商牟利 業者等12人涉案遭訴

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（中央社記者蘇木春台中17日電）謝姓男子等人涉嫌成立公司，向民眾租電商蝦皮帳號再轉租中國電商牟利，案經檢警查出有近千個帳號涉案，逾新台幣4.1億元貨款流向中國，中檢日前依洗錢等罪將謝男等12人起訴。

依據檢方起訴書指出，35歲謝姓男子等人成立菁鼎選公司，自民國112年8月起，透過社群平台及公開招募廣告，以每月新台幣1200元至2000元不等租金，吸引不特定民眾出租電商平台蝦皮帳號。

謝姓男子等人以菁鼎選公司名義，與出租人簽訂帳號租賃契約，要求出租人協助完成帳號驗證及金融帳戶綁定，轉手以每個帳號每月人民幣1100元至2000元不等金額轉租給中國電商，再利用帳號販售商品牟利。

檢方發現，菁鼎選公司近年頻繁對蝦皮帳戶申登人提出侵占罪告訴，且屢遭商標權人控告冒用商標，認定有犯罪嫌疑，經指揮刑事局中部打擊犯罪中心與台中市警察局等單位組成專案小組調查，於今年2月17日約談公司負責人謝姓男子與成員等12人到案，訊後向法院聲請羈押謝男獲准，其餘成員則交保。

檢方查出，涉案公司分工縝密，從廣告設計、帳號招募、合約簽訂、帳號驗證、金流處理至與中國電商對接，均有明確分工與專業操作，部分上架商品涉及侵害知名品牌商標權。

全案清查共計有964個蝦皮帳號涉案，業者向中國電商收取轉租金額累計達新台幣3381萬餘元，而中國電商所得貨款更逾新台幣4億1970萬元。

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檢方偵辦後認定，業者利用層層金流轉帳、虛擬貨幣及現金交付等多元方式掩飾資金流向，規避洗錢防制規範，嚴重危害金融秩序與智慧財產權。日前依違反洗錢防制法、商標法等罪嫌，將謝男等12人起訴。

此外，檢方指出，帳號出租人涉違反洗錢防制法的收受對價提供帳戶罪嫌，中檢依據台灣高等檢察署今年4月24日召集的「偵辦出租蝦皮帳號案件研商會議」結論，針對居住於台中市轄內的143名帳號出租人展開偵查，已通知130人到案說明，後續另案偵辦。（編輯：張雅淨）1140617