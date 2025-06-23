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望僕號志工與風櫃國小有約 種海草作夜燈點亮海洋

2025/6/23 18:29（6/23 19:31 更新）
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全球最大海上移動書展船「望僕號」國際志工與澎湖風櫃國小師生，23日以海洋廢棄物、生活中回收材料一起動手製作小夜燈，陪伴志工們航向下一個國家旅程。（澎湖風櫃國小提供） 中央社 114年6月23日
全球最大海上移動書展船「望僕號」國際志工與澎湖風櫃國小師生，23日以海洋廢棄物、生活中回收材料一起動手製作小夜燈，陪伴志工們航向下一個國家旅程。（澎湖風櫃國小提供） 中央社 114年6月23日
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（中央社澎湖縣23日電）海上圖書館「望僕號」船上國際志工，與澎湖風櫃國小有約，今天一起與師生參與製作小夜燈等海洋藝術，以及體驗海草種植等交流，在書展之餘也將海洋保育注入國際文化交流。

澎湖風櫃國小校長林妍伶表示，風櫃國小師生今年3月19日登上望僕號參訪，當時邀請船上志工在2度抵澎時，安排到風櫃國小參訪，望僕號船上的9名國際志工今天赴約，趕在書展結束前，來到風櫃國小與師生們一同參與海洋藝術課程與海草種植體驗，留下深刻印象。

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林妍伶表示，望僕號船上國際志工今天與風櫃國小師生，以海洋廢棄物與生活中回收材料，一起動手製作專屬小夜燈，點亮溫暖的光，也陪伴志工們航向下一個國家旅程；同時在於水試所澎湖漁業生物研究中心協助下一起體驗種海草，以行動護地球，為守護海洋盡一份心力。

「望僕號」是全球最大的海上移動書展船，今年3月與6月間2度來澎，靠泊馬公港展出2000冊各類書籍，移動書展將展至24日止。（編輯：陳仁華）1140623

#林妍伶
#澎湖
#風櫃國小
林妍伶
澎湖風櫃國小畢業挑戰 小鐵人迎海風留成長印記澎湖風櫃與首爾市國小視訊 跨越語言共學守護海洋
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