加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／伊朗擬封鎖荷莫茲海峽 全球航運拉警報 恐衝擊油物價
首頁 / 生活

我是海外特派員複選筆試口試 爭取海外實習機會

2025/6/23 19:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北23日電）中央通訊社第8屆「我是海外特派員」活動反應熱烈，多名學員報名，今天第2階段筆試和口試有35名學員到考，除有機會在中央社實習，也將爭取最後前往海外實習名額。

第8屆「我是海外特派員」活動今年3、4月進行全台校園巡迴講座，共21所大學院校，近2100名師生參與，並於北中南舉辦2天1夜實體新聞培訓營，超過180名學員報名參加。

學員們除透過參加培訓營學習，更從其中模擬記者會課程，實際演練記者工作，繳交圖文報導、影音報導。報導經專業評審評選，選出學員參加今天在中央社舉行的筆試和口試測驗，共35名學員到考。

上午筆試主要著重新聞時事及英文能力；下午口試由5名口試委員向學員提問，內容包括國際新聞、時事觀點等相關內容，也從中考核學員英語表達能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經筆試、口試評選，脫穎而出學員預計7月1日到31日於中央社實習，之後再從中選出海外小特派員，8月初到9月上旬前往海外實習1個月，並暫訂10月舉行「我是海外特派員」分享會。

第8屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，獲中華電信股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、昇恆昌股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司及兆豐銀行文教基金會贊助支持，希望讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝新聞媒體夢想前進。（編輯：李明宗）1140623

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：