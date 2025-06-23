我是海外特派員複選筆試口試 爭取海外實習機會

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（中央社記者洪素津台北23日電）中央通訊社第8屆「我是海外特派員」活動反應熱烈，多名學員報名，今天第2階段筆試和口試有35名學員到考，除有機會在中央社實習，也將爭取最後前往海外實習名額。

第8屆「我是海外特派員」活動今年3、4月進行全台校園巡迴講座，共21所大學院校，近2100名師生參與，並於北中南舉辦2天1夜實體新聞培訓營，超過180名學員報名參加。

學員們除透過參加培訓營學習，更從其中模擬記者會課程，實際演練記者工作，繳交圖文報導、影音報導。報導經專業評審評選，選出學員參加今天在中央社舉行的筆試和口試測驗，共35名學員到考。

上午筆試主要著重新聞時事及英文能力；下午口試由5名口試委員向學員提問，內容包括國際新聞、時事觀點等相關內容，也從中考核學員英語表達能力。

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經筆試、口試評選，脫穎而出學員預計7月1日到31日於中央社實習，之後再從中選出海外小特派員，8月初到9月上旬前往海外實習1個月，並暫訂10月舉行「我是海外特派員」分享會。

第8屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，獲中華電信股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、昇恆昌股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司及兆豐銀行文教基金會贊助支持，希望讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝新聞媒體夢想前進。（編輯：李明宗）1140623