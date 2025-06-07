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我是海外特派員挖掘人才 胡婉玲分享特殊採訪經驗

2025/6/7 11:16（6/7 11:25 更新）
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中央通訊社第8屆「我是海外特派員」新聞培訓營北區場7日在中華電信學院板橋會館登場，中央社長胡婉玲（圖）出席開幕式，分享多年採訪經驗。中央社記者王騰毅攝 114年6月7日
中央通訊社第8屆「我是海外特派員」新聞培訓營北區場7日在中華電信學院板橋會館登場，中央社長胡婉玲（圖）出席開幕式，分享多年採訪經驗。中央社記者王騰毅攝 114年6月7日
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（中央社記者洪素津台北7日電）中央社第8屆「我是海外特派員」北區培訓營今天登場，社長胡婉玲以「從國內到國外 全方位新聞人」為題，分享前往金三角探訪毒王昆沙，以及多次前往北朝鮮的特殊經驗。

胡婉玲為「我是海外特派員」北區培訓營揭開序幕，她表示，透過該活動可以挖掘出各領域的新聞人才，更對學生們喊話，「我們很多海外記者都是經歷這裡訓練過的，我們有在各方面領域很強的老師、有外媒在台灣的專業人才，你們投注時間好好加油支持到最後，選上就去國外體驗」。

胡婉玲為活動開訓後，隨即準備豐富內容授課，她分享在國內外的特殊採訪經驗，包括1990年赴美參與世界少棒賽轉播，還曾採訪亞洲金三角毒王昆沙領導撣族人獨立建國的故事，並8次深入北朝鮮訪問，採訪到北朝鮮知名主播李春姬，更冒險挺進激進武裝團體伊斯蘭國（IS）占領區，採訪庫德敢死隊指揮官。

胡婉玲表示，新聞是許多事件和人物不斷地延伸發展，都有後續追蹤與採訪價值，且台灣人闖國際，採訪國際新聞是從台灣角度出發，一定要先了解台灣國內的人文、風俗、政經，並客觀呈現，才能把台灣人所關心的焦點，融合國際事務一起參考比較。

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中央社「我是海外特派員」8年來走遍全台大專院校，辦理170場全台校園巡迴新聞講座，北中南培訓營更是累積超過1500名學員，並送出23名學生到海外實習。活動培訓內容從記者思維、拍攝剪輯、議題理解，到媒體倫理與AI應變，多元課程內容扎實，還有機會免費出國實習1個月，拓展國際視野。

第8屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，並獲得中華電信、第一商業銀行、昇恆昌股份有限公司、兆豐銀行及兆豐銀行文教基金會贊助支持，盼讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝著新聞媒體夢想前進。（編輯：張雅淨）1140607

中央通訊社第8屆「我是海外特派員」新聞培訓營北區場7日在中華電信學院板橋會館登場，中央社長胡婉玲（後）出席開幕式，向參與學員分享海外採訪經驗。中央社記者王騰毅攝 114年6月7日
中央通訊社第8屆「我是海外特派員」新聞培訓營北區場7日在中華電信學院板橋會館登場，中央社長胡婉玲（後）出席開幕式，向參與學員分享海外採訪經驗。中央社記者王騰毅攝 114年6月7日
中央通訊社第8屆「我是海外特派員」新聞培訓營北區場7日在中華電信學院板橋會館登場，中央社長胡婉玲（右1）出席發表專題演講，分享豐富海內外採訪經驗。中央社記者王騰毅攝 114年6月7日
中央通訊社第8屆「我是海外特派員」新聞培訓營北區場7日在中華電信學院板橋會館登場，中央社長胡婉玲（右1）出席發表專題演講，分享豐富海內外採訪經驗。中央社記者王騰毅攝 114年6月7日
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