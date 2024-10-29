我是海外特派員成果分享 李遠讚李永得勇赴中國採訪

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涉己新聞

（中央社記者洪素津台北29日電）中央社第7屆「我是海外特派員」今天舉行成果分享會，文化部長李遠擔任嘉賓，與8名小特派對談和玩快問快答。李遠讚中央社董事長李永得當年到中國採訪，勇敢獲取兩岸第一手資訊。

「我是海外特派員」活動今年邁入第7屆，也是歷年來選出最多海外實習小特派的一屆。今年分享會以「轉動新聞眼 開展新視界」為題，象徵小特派們人生第一次海外新聞實習工作，開展人生新視界。

李遠現身鼓勵8名小特派學員，他表示，「我是海外特派員」活動宣導台灣媒體識讀，讓大家認識記者這份工作。

會中李遠分享，是李永得讓他更了解記者這份工作，「李永得是最早飛到中國去採訪的，當時兩岸不通，但他還是很勇敢到那邊拿到第一手資訊，有當地的人脈，精準觀察、判斷動作，這就是記者」。

李遠表示，現在各種新聞資訊滿天飛，「給出真相有多重要，希望台灣被全世界看到」，也跟學員分享，台灣青年不努力就沒有角色，「現在台灣年輕人都有很好的機會，這個時間點就是要讓全世界看見台灣」。

中央社董事長李永得分享，「我是海外特派員」活動給年輕學生一個好的機會，也感謝社會各單位贊助，「今天的成果聚焦海外小特派身上，可看見媒體教育過程的成果，我們會持續到大專院校去告訴大家，幫對新聞有熱忱的學生實現夢想」。

中央通訊社第7屆「我是海外特派員」成果分享會29日在台北登場，文化部長李遠（左）、中央社董事長李永得（右）同台出席，兩人互動致意。中央社記者鄭清元攝 113年10月29日

中央通訊社29日在台北舉行第7屆「我是海外特派員」成果分享會，文化部長李遠（左）應邀出席，與本屆獲選的「小特派」們進行快問快答。中央社記者鄭清元攝 113年10月29日

本屆8名小特派從美國紐約及舊金山、印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷、德國波昂、菲律賓馬尼拉等城市實習回國，分別為政治大學傳播碩士學位學程碩一龔芸可、台灣大學新聞研究所碩一葉芳妤、政大國際英語傳播碩士學程碩三高筱淇、政大全球傳播與創新科技碩士學位學程碩一蔡欣妤、中正大學社會福利系大四簡誌諒、高雄師範大學英語系大三簡成元、台大新聞研究所碩一徐敬萱、台大政治系國際關係組大三黃育靜。

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李遠與8名小特派對談，小特派們並分享在國際新聞第一線擔任實習記者的甘苦與挑戰。經過近一個月的實際海外特派經驗，小特派們皆表示收穫滿滿，與李遠的互動對談也是侃侃而談、毫不怯場，展現新聞記者的專業態度，獲得現場來賓一致肯定。

「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，並獲得中華電信、中國信託商業銀行、第一商業銀行、兆豐銀行文教基金會與昇恆昌股份有限公司贊助支持，盼讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝著新聞媒體夢想前進。（編輯：張雅淨）1131029

中央通訊社第7屆「我是海外特派員」29日舉行成果分享會，中央社董事長李永得（圖）致詞時表示，「我們會持續到大專院校去告訴大家，幫對新聞有熱忱的學生實現夢想」。中央社記者鄭清元攝 113年10月29日

中央通訊社第7屆「我是海外特派員」成果分享會29日在台北舉行，文化部長李遠（中）出席與會，鼓勵獲選的「小特派」們，並指出這項活動宣導台灣媒體識讀，也讓大家更認識記者工作。中央社記者鄭清元攝 113年10月29日