我是海外特派員培訓營 胡婉玲分享海外採訪見聞

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）中央社第8屆「我是海外特派員」南區培訓營今天登場，社長胡婉玲分享海外採訪經歷，胡婉玲說，在海外採訪時要「從台灣人角度出發」，但一定要保持著將心比心的態度進行報導。

「我是海外特派員」今天起一連兩天在中華電信學院高雄所登場，胡婉玲為活動開場，她說，在數位時代中報導者很容易獲得閱聽眾的回饋，這也改變了媒體的生態，除了要立即回應受眾的反應外，更衍生出不同的工作，像是社群小編。

胡婉玲以「從國內到國外 全方位新聞人」講座為培訓開場，70分鐘講堂中胡婉玲分享自身豐富海內外採訪經驗，包括1990年赴美轉播世界少棒賽、在亞洲金三角採訪毒王昆沙，更多次採訪達賴喇嘛，8度至北朝鮮訪問，更深入中東地區採訪庫德族建國故事。

胡婉玲提及，在海外採訪，需面臨各國獨有的風土民情，在當地採訪除了帶著自己的觀點，也要尊重當地風俗；「國際情勢有時讓你無法採用二分法，同樣的議題在不同的國家會有不同的觀點」。

「出國採訪要從台灣人的角度出發，但在做任何報導時不能妄下判斷，要理解當地特殊情勢。」胡婉玲說，採訪國際新聞是從台灣角度出發，因此要先了解台灣國內的人文、風俗、政經，也建議要先累積在台灣的採訪經驗。

胡婉玲說，身為外派記者除了要具備外語能力，更要有略帶勇敢無畏特質，「外派記者只要有點勇敢，不用太勇敢變成有勇無謀」；且要冷靜並有分析力，到了海外更要充分準備當地新聞資料。此外，也要有快速適應當地飲食的能力。

「我是海外特派員」今天起有系列精彩課程，除了胡婉玲分享國內外採訪經驗外，更有中央社特派記者分享「如何寫好一篇新聞稿」、「新聞影音拍攝、剪輯技巧」、紐時駐台記者分享「從外國媒體角度看台灣」。

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第二天則有中央社副總編輯黃淑芳講座「多元樣貌 開展媒體新未來」；公共電視「我們的島」製作人于立平講座「邁向凈零永續，媒體如何發揮影響力」；中央社媒體實驗室主任宋育泰主講「AI與新聞工作者的合作與競爭」；中央社副社長陳正杰分享「後真相時代的新聞消費者」。

第8屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，並獲得中華電信、第一商業銀行、昇恆昌股份有限公司、兆豐銀行及兆豐銀行文教基金會贊助支持，盼讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝著新聞媒體夢想前進。（編輯：謝雅竹）1140614

中央社第8屆「我是海外特派員」南區培訓營14日在中華電信學院高雄所登場，社長胡婉玲（前排左2）出席，分享國內外採訪經驗，並與學員等合影。中央社記者董俊志攝 114年6月14日

中央社第8屆「我是海外特派員」南區培訓營14日在中華電信學院高雄所登場，社長胡婉玲（後右）以「從國內到國外 全方位新聞人」講座為培訓營開場。中央社記者董俊志攝 114年6月14日

中央社第8屆「我是海外特派員」南區培訓營14日在中華電信學院高雄所登場，社長胡婉玲（前左）出席授課，參與學員與胡婉玲互動交流。中央社記者董俊志攝 114年6月14日

中央社第8屆「我是海外特派員」南區培訓營14日在中華電信學院高雄所登場，社長胡婉玲（左）出席授課，與參與學員合影。中央社記者董俊志攝 114年6月14日