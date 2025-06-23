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史丹佛訪團拜會周春米 對談核三、民主與太空發展

2025/6/23 19:03
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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）美國史丹佛大學胡佛研究所教授祁凱立等人組成訪團，今天拜會屏東縣長周春米，雙方聚焦能源永續、台灣民主及太空發展等；明天訪團將前往禮納里部落參訪，深化台美公共政策交流。

縣府今天發布新聞稿表示，祁凱立（Kharis Templeman）偕史丹佛大學學者戴雅門（Larry Diamond），以及16名不同學科學生組成訪問團，今天拜會周春米，訪團關心核三廠除役後對地方經濟影響、現今台灣民主體系發展，以及對太空火箭基地選址過程。

周春米表示，核三廠內有2部機組，約占台電總發電量7%，已陸續除役，台灣推動非核家園已超過30年，只是長期仍存在「擁核」與「反核」兩派立場；而屏東因日照充足條件，成為全國第1個達到民生綠電RE100（再生能源100%）城市，擁核派所謂沒有核電就沒有經濟發展，是不正確且偏頗說法。

談到對現今台灣民主體制看法，周春米表示，民國82年擔任法官時，正值司法改革第1階段，在高中、大學時期，見證台灣基層民主運動在各縣市遍地開花，後期在前總統蔡英文推薦下，成為政黨國會議員後，推動多項重大改革，對於現今立法院沒有對話與論述，只知道結果的過程深感憂心。

關於太空火箭選址，屏縣府提到，首座國家火箭發射場落腳屏東九棚，中央預計投入新台幣近80億元，結合教育、交通與觀光等多元產業，打造太空環境教育重要基地。

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祁凱立表示，此次有許多學生是首次到台北以外縣市，屏東正處於各項發展交會重要點，不僅被選為台灣新太空產業所在地，高鐵延伸至屏東相關建設也正在推動中；而屏東作為台灣農業大縣，所種植的蓮霧及芒果，對學生們來說，更是新奇有趣。

祁凱立說，學生們明天將前往禮納里部落參訪，了解原住民文化與生活樣貌，並了解屏東在莫拉克風災後重建情況，期待藉交流，深化台美間學術與公共政策交流。（編輯：陳仁華）1140623

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