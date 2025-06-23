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員林火雲掌伯兒子隔32年尋找影中人 農民女兒淚認

2025/6/23 19:22
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（中央社記者鄭維真彰化23日電）在彰化員林飄香一甲子的「火雲掌伯豆標」承載在地人回憶，昨晚火雲掌伯兒子貼出32年前在攤位拍下的農民照片尋人，而影中人的女兒立即相認說「父親去世17年了，感動流眼淚」。

火雲掌伯豆標是許多員林市民從小吃到大的點心，有高麗菜、紅豆口味，老闆在滾燙煎鍋上徒手翻煎餅，因而被稱為「火雲掌伯」；他的兒子張良一曾任職中央社攝影記者，1993年某次休假回員林幫父親顧攤，一名農友神情及外型格外吸引他。

張良一今天接受中央社記者訪問表示，他父親過去在夏天不賣豆標，而是賣圓仔冰與涼丸，那天這名皮膚黝黑農友脖子上綁著一條花布巾，身穿白色棉T，他在一旁默默觀察，等到農友吃完冰，他就詢問是否可拍一張照，沒想到對方爽朗答應。

張良一說，2014年他以這張農民影像參加藝術銀行徵選被典藏，之後出現在2024巴黎文化奧運台灣館上，他覺得應該要試著聯繫這位農友，直到近日替父親成立臉書（Facebook）粉絲頁，他決定把照片貼出來；張良一原本以為機會渺茫，沒想到昨晚照片上傳臉書沒多久，就有網友說「這是我爸爸」。

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今天陸續也有家人留言「早上看到一直感動流眼淚，爸爸去世17年了，我們家的小孩也是都吃豆標長大的」，有人說「以前就知道爺爺很時尚，沒想到他離開後時尚到去了巴黎，謝謝你幫他留下這張照片」。

張良一說，以前底片時代，如果不認識對方，要再互相遇見將照片送給對方，幾乎是「兩條平行線」，如今數位時代，能與農友家人相認令他非常感動；這張照片記錄台灣農民堅毅形象，也見證人與人純樸信任，相信對他與其家人別具意義，之後會洗出照片送給農友家人。（編輯：陳仁華）1140623

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