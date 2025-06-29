早安世界》金曲獎李竺芯獲3獎大贏家 呂士軒、魏如萱封華語歌王歌后
金曲獎李竺芯「Suí 水」獲3獎大贏家 呂士軒、魏如萱封華語歌王歌后
第36屆金曲獎28日舉行，台語歌手李竺芯拿下年度專輯、最佳台語女歌手、最佳台語專輯成為大贏家；台韓樂團夢幻合作的專輯「AAA」也獲最佳MV、最佳演唱錄音專輯等3項。歌手呂士軒以「好聲豪氣」奪金曲歌王跟華語專輯獎，最佳華語女歌手由魏如萱搶下，也是她第2度封后。已故歌手方大同以歌曲「才二十三」奪下，此專輯「夢想家」的混音師Eric Lau代領，他提到方大同身體不適仍全心創作，精神值得所有音樂人學習。（看完整報導）
民進黨全代會 賴清德宣示大罷免與公民同行
兼任民進黨主席的總統賴清德28日在民進黨全國黨代表大會左批在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，右批中國文攻武嚇不斷，台灣人民有感於國家安危，公民自主發起大罷免，「民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」。國民黨主席朱立倫對此回應，賴總統若堅持「與惡罷同行」，就是與仇恨、對立、分化同行，與民主精神背道而馳，大家要用一張張「不同意罷免」選票，守住民主最後一道防線。民進黨全代會同時通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例；現任首長拚連任，由主席徵召；執政2屆屆滿的縣市首長，如高雄、台南、嘉義縣將依初選程序辦理。（看完整報導）
訪捷克遭中方車隊尾隨 蕭美琴：不被中共非法活動嚇倒
副總統蕭美琴2024年3月上任前訪問捷克，事後傳出，訪捷克期間遭中國外交人員開車尾隨，險釀車禍。捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對蕭美琴進行具破壞性行動。蕭美琴28日表示，中共的非法活動不會嚇倒她，也不會讓她畏懼在國際社會上為台灣的利益發聲，並強調台灣不會被恐嚇而孤立。（看完整報導）
通過審核才能進場 揭開梵蒂岡圖書館神秘面紗
位在梵蒂岡城內的「梵蒂岡宗座圖書館」擁有長達50公尺的書架，收藏8萬卷珍貴手稿，30萬個錢幣勳章，15萬張歷史照片，及多達200萬冊古今藏書，被視為人類文化重要寶庫。館長曼托瓦尼分享數位化進展，大約在15年前開始啟動計畫，目前已完成手稿數位化工作，開始進行印刷本的數位化，並回顧2023年到台灣舉辦展覽是一次「美好獨特的經驗」。（看完整報導）
加薩糧援站成殺戮場 以色列媒體：士兵坦承奉命槍擊民眾
美國和以色列支持的「加薩人道基金會」自5月26日成立，並開始在加薩營運糧援站後，陸續傳出以軍槍擊附近等待援助的加薩民眾。以色列「國土報」27日報導，以色列士兵已坦承被命令刻意向加薩民眾開槍。已有多個人權組織團體要求暫停加薩人道基金會糧食分發系統。美國總統川普27日表示，加薩情況很糟，但他認為，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯有望在下週之內停火。（看完整報導）
澳洲首創氣候簽證 逾3分之1吐瓦魯公民申請參加移居抽籤
澳洲6月對南太平洋島國吐瓦魯公民開放全球首創的氣候簽證申請，獲得簽證者能夠永久移居澳洲，1年只有280個名額。因名額有限採抽籤決定，截至27日已有超過3分之1的吐瓦魯公民申請參加抽籤。吐瓦魯海拔僅5公尺，是世界上面臨最嚴重氣候威脅的國家之一，美國國家航空暨太空總署科學家預測，到了2050年，吐瓦魯大部分陸地在滿潮時都將位於海面下。根據2022年的普查，吐瓦魯人口為1萬643人。（看完整報導）
2025年全球氣候報告出爐 氣象署：史上第2熱5月
氣象署表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心和美國國家環境資訊中心（NCEI）最新出爐的5月全球氣候報告，2025年5月成為有紀錄以來第2熱的5月。全球平均溫度相較於工業化前高出攝氏1.40度。NCEI補充，有紀錄以來10個最熱的5月全部出現在2014年之後，而2025年有高於99%機率會成為有史以來5個最熱年份之一。（看完整報導）
陸配小微回貴州出事 宣稱維權遭警告影片被刪光
陸配「小微」因鼓吹武統4月1日遭強制出境，返回貴州老家不到3個月就出事。她近日發影片稱自己向村委會維權討補償費，半夜卻接到警察的警告電話嚇得發抖，哽咽直呼「還有王法嗎？」目前「小微」發布的維權與直播控訴影片已經被刪光；許多網友留言問影片為什麼沒了，也未獲回應。（看完整報導）
91歲羅茂祥風雨無阻下田 從牛耕走到機具獨鍾「醜美人」水稻
高齡91歲的羅茂祥由於捨不得離開農地和最愛的水稻品種「醜美人」，仍每日風雨無阻下田工作。他不僅是台東池上地區農會目前最年長的會員，更是台東縱谷最後一位以傳統牛耕種稻、人力收割的老農，但隨著他也改以機械替代，傳統牛耕已在台東縱谷消失。他透露，老農傳統耕作，無形中也耕出了「社會責任」。（看完整報導）
台灣男雙包辦美國羽賽4強 確定睽違15年再奪冠
世界羽球聯盟超級300系列的美國羽球公開賽，其中男雙4強由台灣組合包辦全部席次，包含賴柏佑及蔡富丞、江建葦及吳軒毅、陳政寬及林秉緯、何志偉及黃睿璿，提前確定繼2010年的方介民、李勝木後，再有台灣男雙在美國公開賽捧起冠軍。在女雙部分，台灣組合搶下3張4強門票；周天成與廖倬甫也雙雙挺進男單4強。（看完整報導）
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- 早安世界》金曲獎李竺芯獲3獎大贏家 呂士軒、魏如萱封華語歌王歌后2025/06/29 07:29
- 2025/06/28 07:23
- 2025/06/27 07:50
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