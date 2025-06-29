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塞爾維亞首都爆萬人示威 要求提前大選

2025/6/29 05:41
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（中央社貝爾格勒28日綜合外電報導）數以萬計抗議群眾今天湧入塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade），要求提前舉行大選，延續數月以來由學生主導的示威活動。

根據現場的法新社記者，在這場歷時數小時的集會中，大批人潮不斷聚集，湧向首都的1個主要廣場。

示威民眾手持塞爾維亞國旗和布條，許多布條上寫著這個巴爾幹國家的城鎮名稱，活動以齊唱國歌揭開序幕。

其中1個標語寫著：「我們不是問題的根源，我們是結果。」

自去年11月以來，反貪腐抗議持續動搖塞國政局。當時北部大城諾維薩德（Novi Sad）1個火車站屋頂坍塌，造成16人喪生，這場悲劇被廣泛歸咎於根深蒂固的貪腐問題。

半年多以來，學生在各地校園發起封鎖行動，並在全國各地組織大規模示威，要求對上述事件展開透明的調查。

由於當局遲遲未有行動，示威者上月將其訴求轉向要求提前舉行國會大選。

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學生組織者向總統武契奇（Aleksandar Vucic）下達「最後通牒」，要求他在今天晚間9時（格林威治時間19時）前宣布提前大選。

武契奇昨天已拒絕這項要求，並且重申在2026年底之前不會舉行全國大選。他透過塞爾維亞國家電視台（RTS）表示：「我不會接受這項最後通牒，你們不需要等到明晚9時。」（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1140629

武契奇
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