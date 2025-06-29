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與G7達協議 美企將豁免全球最低稅負制部分條款

2025/6/29 02:59
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（中央社渥太華28日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）今天發布聲明表示，美國和G7已同意支持一項提案，該提案將使美國企業免受2021年「全球最低稅負制」部分條款的約束。

路透社報導，G7輪值主席國加拿大在聲明中稱，G7已建立一套「並行制度」，作為對美國政府同意廢除總統川普稅收和支出法案中第899條報復性稅收提案的回應。

美國財長貝森特（Scott Bessent）26日宣布與G7達成協議，G7將以美國企業豁免部分徵稅為條件，換取刪除美國「大而美法案」中俗稱「報復稅」的第899條款。

G7表示，該提案承認既有的美國最低稅負法律，旨在為國際稅收體系帶來更多穩定性。

今年1月，川普頒布一項行政命令，宣布全球企業最低稅負協議不適用於美國。此舉實際上等同於退出前總統拜登政府2021年與近140個國家協商達成的具里程碑意義協議。

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超過140國同意於2021年底採取經濟合作暨發展組織（OECD）推動的「全球最低稅負制」（GMT），對合併營收達7.5億歐元的大型跨國集團在全球各地的公司都至少要繳納15%的最低稅負，避免各國透過「低稅競賽」競相吸引投資，讓跨國企業有空間取巧避稅。

川普還曾揚言，將對根據上述協議向美國企業實施「歧視性稅收政策」的國家祭出報復性措施。（譯者：施施/核稿：劉文瑜）1280629

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