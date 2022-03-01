屏東2人學測拿59級分 數A滿級自曝天天做題目

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）學測成績出爐，屏東高中洪中彥、王宇弘4科考59級分，數A都還拿滿級分，自曝秘訣靠天天做題目；屏東女中社會組57級分1人、自然組54級分則有3人。

4科59級分的王宇弘向中央社記者表示，喜愛爬山，目標就是能考進台大地質系。

洪中彥也拿下4科59級分的佳績，數A都也有滿級分，他說，從不補習、靠天天做題目，最希望能錄取中國醫藥大學中醫系，因為對醫生把脈就能知道病情相當驚豔，便對中醫產生興趣。

屏東女中今天發布新聞稿指出，全校考生以4科總級分來看，社會組57級分1人；自然組54級分3人。

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社會組57級分的蘇子庭說，試前半年就關掉通訊軟體，只有使用LINE管理班級的英文科考試事宜，其他網路上的活動，都全部暫停，國英社都15級分，想選讀外文系，希望進大學後雙主修。

自然組54級分3人，分別為洪聆瑜，平時限制使用手機的時間，一天給自己的額度是1小時；顏甄則是強調喜歡學校的晚自習，覺得在家會分心，所以大部分的預複習都在學校完成；鄭羽棋讀書的時候務求絕對的專心，不要一直擔心哪些內容沒有讀到，而是要顧好基本盤，把當下要念的念好。（編輯：黃世雅）1110301