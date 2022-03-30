分科測驗7月11日至12日 自然組1天考4科

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（中央社記者許秩維台北30日電）指定科目考試自111學年度起改為分科測驗，大考中心今天公告分科測驗簡章，7月11日考數甲、物理、化學、生物，7月12日考歷史、地理、公民，以文、理考科分天安排，降低考生應試交通負擔。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，111學年度分科測驗簡章於今天公布於大考中心網站，簡章內容包括考試測驗說明、考試試務作業、試場規則及違規處理辦法等事項，紙本簡章自4月12日起提供報考分科測驗者免費索取。

指定科目考試自111學年度起改為分科測驗，分科測驗考試時間為7月11日至7月12日，共包含7考科，7月11日考數甲、物理、化學、生物等4考科，7月12日考歷史、地理、公民等3考科，各科考試均為80分鐘，並以文、理考科分天安排，以降低考生應試交通負擔。

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大考中心表示，分科測驗考程安排與過往指考（3天10考科）基本上相同，僅將原第2天的數甲移到第1天，考量理工科系偏向採計物理、化學、數甲考科，醫農科系偏向採計化學、數甲、生物考科，因此將數甲安排於第1天下午第1節，有利於志向明確的考生選考，降低考生應考往返的交通負擔。

分科測驗各考科除原有題型外，另有混合題型或非選擇題型，混合題型為同時包含選擇（填）題與非選擇題的題組，作答時使用1張A3正反面答題卷，同時作答選擇題與非選擇題，取代過去分開的答案卡和答案卷。（編輯：張芷瑄）1110330