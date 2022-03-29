降低學測未簽名影響 教長：分科測驗擬扣1級分

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（中央社記者許秩維台北29日電）指考自111學年起改為分科測驗，分科測驗簡章預計30日公告，教育部長潘文忠今天表示，學測未依規定簽名的部分，在分科測驗會以最小化的方式處理，1級分已是最小單位，希望將影響降至最低。

111學年學科能力測驗首度新增規定，考生須在答題卷上簽名，5766人次考生未依規定被扣1級分，由於學測是15級分制，分科測驗則是60級分制，引發外界擔心學測成績轉換後到分科測驗後，會被扣更多級分。

教育部長潘文忠今天出席教育電台62週年台慶，接受媒體聯訪時說，大考中心預計3月底公告分科測驗簡章，大家有明確共識，學測未簽名的部分，會以最低、最小化的方式來處理，讓未簽名考生所受的影響降到最低，如以分科測驗級分方式來看，1級分已是最小單位。

指考自111學年起改為分科測驗，將從3天考10科調整為2天考7科，有教育團體擔心分科測驗如將物理、化學、生物、數甲放在同一天考試，自然組考生負擔會太重。

潘文忠提到，即使是數理組考生，也未必所有考科都會選考，分科測驗考試時間很早就已提出，相信大考中心在公布簡章時，也會對外說明。

潘文忠日前與基隆市長同台參加活動且脫口罩合照，林右昌目前正在居家隔離中，潘文忠屬於確診接觸者（林右昌）的接觸者。

潘文忠指出，當初參加活動謹守防疫規範，僅照相時短暫取下口罩，後來林右昌被通知有接觸確診者，自己這2天也進行自我健康監測，昨天上班前篩檢也是陰性。（編輯：張芷瑄）1110329