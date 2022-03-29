大學申請入學離島視訊面試 928系組參與創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北29日電）111學年度大學申請入學有53校、928系組參與離島視訊面試試辦計畫，參與校數和系組都創新高，可減輕澎湖、金門、馬祖考生赴本島面試的經濟負擔。

大學申請入學管道包含第1階段篩選和第2階段指定項目甄試，以往離島考生要到本島參加甄試，常得負擔機票、住宿等費用。為減輕離島考生的應試負擔，教育部自109學年推動「大學個人申請入學招生管道離島地區視訊面試試辦計畫」，讓澎湖、金門、馬祖地區符合資格的考生可與本島大學視訊面試。

根據教育部統計資料顯示，109學年度有24校、188系組參加視訊面試，110學年度增加到50校、832系組，並首度將視訊面試擴及中國3所台商子女學校。

大學甄選入學委員會近日公布111學年申請入學招生第2階段離島地區視訊面試試辦校系，共53校、928系組參與，校數和系組都創新高，參與系組比110學年增加逾1成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大學甄選入學委員會表示，參與視訊面試的校系不受甄試日期限制，可另外與學生議定視訊面試時間；以111學年為例，各校系可於5月19日至6月5日期間，在召開招生委員會決定錄取名單前，與離島考生議定後再擇期辦理視訊面試。

教育部指出，透過持續辦理此試辦計畫，可照顧離島地區考生，避免因長途應試而舟車勞頓，更可協助弱勢家庭子女考生，避免因無法籌措車資及旅費而放棄參加本島大專的第2階段甄試，希望藉此完善高中畢業考生的就學協助機制。（編輯：張芷瑄）1110329