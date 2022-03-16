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科技繁星招生2670名額 新增技能領域比序項目

2022/3/16 10:26
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（中央社記者許秩維台北16日電）111學年度科技繁星招生管道今天開始受理網路報名，共52校參與招生，提供2670個名額，為增進學生操作能力，今年增列「技能領域」為第3比序項目。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，111學年度科技繁星招生管道呼應108學年度技術型高中新課綱，為增進學生實習操作能力，增列「技能領域」為第3比序項目。

各技術型高中應屆畢業生 （綜合型高中考生截至畢業前一學期已修畢專門學程科目25學分以上者也可參加）在校學業成績排名須在科（組）、學程前30%以內，並全程須就讀同一學校，且符合所屬技高校內遴選辦法，才得經由學校推薦參加。

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技專校院招生委員會聯合會表示， 111學年度科技繁星入學招生，自3月16日至23日下午5時受理網路報名，共52校參與招生，提供2670個名額，以商業與管理群招生名額最多、其次為電機與電子群。

科技繁星招生訂於4月12日公告報名資格及比序成績審查結果，考生可於4月19日查詢個人排名，4月28日上午10時至5月4日下午5時開放考生網路登記就讀志願序，每人至多選填25個志願，5月10日公告錄取名單。（編輯：卞金峰）1110316

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