補教：分科測驗物理近史上最難 拉格朗日點入題

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（中央社記者陳至中台北11日電）分科測驗物理科出現韋伯太空望遠鏡及拉格朗日點，補教解題團隊認為接近史上最難，題目太靈活、計算難度高，對考生來說「投資報酬率太低」，除頂尖外，恐難鑑別中後段程度。

今年是108課綱命題、111年考招改革第一年，指定科目考試（指考）轉型為分科測驗。台北市補習教育協會今天邀請多名補教教師分析111年分科測驗物理科試題，教師邱博文會後受訪表示，這份試題可能是史上最難的題目，和民國91年指考並駕齊驅。

邱博文以第19到21題組為例，以韋伯望遠鏡入題，剛好扣上美國太空總署（NASA）明天要公布第一批照片的時事。不過題目出現專有名詞「拉格朗日點」，高中課本沒有教，只能當閱讀測驗來解，學生看到恐怕會「愣住」。

邱博文解釋，簡單來說，過去的太空望遠鏡多是繞著地球轉，面向太陽時就無法觀測，但韋伯望遠鏡發射到一個特別的「拉格朗日點L2」，可受太陽和地球引力共同運作，大幅增加觀測時間。

考題要求學生推理出「拉格朗日點」的相關計算公式，邱博文幽默地說，之所以用Joseph Lagrange來命名，就是因為只有這名數學家算得出來，要高中生來解，真的有點太困難。

分科測驗物理科出現韋伯太空望遠鏡（JWST）及拉格朗日點，補教老師邱博文（圖）認為「接近史上最難」。中央社記者陳至中台北攝 111年7月11日

另外像是22到24題，考愛因斯坦的光量子論，邱博文說，這是高中物理非常重要的主題，但題目給的數字，須3位數除以3位數，在沒有計算機的情況下很難算，學生只能盡量寫，並祈禱大考中心給分寬鬆一些。

邱博文表示，今年考題出現太多專有名詞，例如第10題出現「近軸光線」，可能超出高中生的理解範圍，出題教授可能覺得可從圖推理，但高中命題慣例是把圖當「示意圖」，不是百分之百準確。

另外像是第15題，須用到高中沒有教到的「積分」計算；第25、26題出現喇叭型擴音器，都是課本沒有出現，題意也沒有非常明確。邱博文指出，整體來說，很多題目都是要用「猜」的，讓解題團隊想起民國91年指考物理科的「惡夢」，當年全國只有1/4學生得分能超過30分。

邱博文表示，由於是分科測驗第一年，分數計算和過去的指考不太一樣，因此很難推估5標。不過他以百分制來預估，可能拿70分左右，就能拿到最高的60級分，中後段學生將「擠成一團」，鑑別度較差。

邱博文表示，這份試題與大考中心之前公布的參考試卷差異實在太大。連老師都解得很辛苦，可能會使學生覺得「投資報酬率」太低，以後更不想考分科測驗。

全國教師會解題團隊也認為，物理科難易度「中偏難」，韋伯望遠鏡結合課綱萬有引力、質心運動與力學能概念等，考驗學生的閱讀理解能力，考生須相當熟悉教材中的相關概念。

全國高級中學校教育產業工會解題團隊也認為物理科「中偏難」，試卷中有不少素養試題是須具備閱讀理解能力，才能判斷使用相對應學科知識。（編輯：管中維）1110711