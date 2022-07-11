分科測驗物理考防疫隔板 解題時間不夠分數恐偏低

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（中央社記者許秩維台北11日電）分科測驗今天第1節考物理，試題結合生活情境，如餐廳用隔板防疫等，但整體試題偏難且多數題目需思考或計算，答題時間並不充裕，預估今年分數會偏低。

111學年度分科測驗今天舉行第1天考試，第1節考物理，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中物理科教師群分析分科測驗試題。

根據大學入學考試中心提供的資料，入闈協助審題的高中教師認為，物理試題取材廣泛，除了基本概念，也涵蓋科學和生活情境、科學素養閱讀，實驗情境和探究實作等，包括車輛如何運動避免追撞、餐廳因應防疫使用壓克力板防飛沫傳播、力學在韋伯太空望遠鏡的應用等。

審題教師指出，物理試題採情境入題，能幫助學生理解物理的應用，而實驗情境和探究實作入題，學生需瞭解科學原理，進而設計實驗，最後驗證結果；整份試題著重高中物理概念是否融會貫通，並加入生活經驗和學術情境，閱讀理解和實驗探究能力將是重要鑑別要素。

建國中學教師賴奕帆表示，今年物理試題偏難，情境題多，多數題目需思考和計算的時間偏長，很難直接用公式答題，要在80分鐘內作答，時間不是很充裕，很多學生可能會來不及作答而留白，今年難易度和去年指考相近，去年試題是近5年最難，預估今年分數也會偏低。

分析今年試題，建國中學教師陳泓志提到，今年是以新課綱命題的第1年，對學生有挑戰性，基本題較少，但命題老師有盡可能減少計算量，不過未考到學生在校操作的實驗內容，而是探究實作式的閱讀素養題；需動筆計算的題目比去年多，加上非選題需實驗敘述，答題時間不是很充裕。（編輯：管中維）1110711